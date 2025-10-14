Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 18:52

Москвичам дали надежду на возвращение солнца

Синоптик Шувалов: в конце недели в Москве может появиться солцне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В конце текущей недели в Москве возможно появление солнца, сообщил жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что дожди в регионе будут идти до пятницы, 17 октября, передает RT.

Солнце мы еще увидим, но ближе к концу недели. В среду, 15 октября, дожди еще будут продолжаться. Давление уже практически нормализовалось, в рамках 742—748 мм ртутного столба, а циклон ушел на север, — прокомментировал синоптик.

По словам Шувалова, в среду не исключен мокрый снег. К выходным температура начнет постепенно повышаться.

16 октября температура поднимется до 6-7 градусов тепла, а 17 октября — до 8-9 градусов. В выходные, 18 и 19 октября, возможно потепление до 10 градусов выше нуля, сообщил метеоролог. Шувалов отметил, что лучи солнца иногда могут пробиваться сквозь облака, но в то же время возможны осадки.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве дожди будут идти до конца октября. По ее словам, в регионе 17 и 18 октября может потеплеть, но это повышение температуры будет кратковременным. В воскресенье вновь ожидается похолодание и дожди.

