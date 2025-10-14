Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:54

Москвичам сообщили, каких погодных сюрпризов ждать в октябре

Метеоролог Позднякова: дожди в Москве продлятся до конца октября

В Москве дожди будут идти до конца октября, заявила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, переданным 360.ru, 17 и 18 октября в регионе может потеплеть, но такая погода сохранится ненадолго.

Ожидаем всплеск повышения температуры в пятницу и субботу. Это частный циклончик, он тоже надолго не задержится, но мы будем находиться в зоне пониженного атмосферного давления. Потом он вновь отойдет на восток, поэтому повышение будет непродолжительным. В воскресенье вновь хлынет холодный воздух и начнутся дожди, — заявила она.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что мокрый снег вперемешку с дождями в Москву и Подмосковье может принести циклон «Барбара». По его словам, местами припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Сергиев Посад и Дмитров.

