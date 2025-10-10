«Новая волна похолодания»: синоптик рассказал о погоде на следующей неделе Синоптик Ильин: в начале следующей недели в Москву придет волна похолодания

С начала следующей недели в Московскую область придет новая волна похолодания с осадками в виде дождей и мокрого снега, наиболее интенсивными с 13 по 16 октября, рассказал в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, небольшой дождь возможен местами и в пятницу.

Максимальные дневные температуры с понедельника по пятницу ожидаются в диапазоне от +2 до +7 градусов. В ночные часы воздух будет остывать до 1–5 градусов тепла, в четверг и пятницу, 16–17 октября, возможны заморозки до –2 градусов, — предупредил эксперт.

В субботу над регионом пройдет теплая волна, и минимальные значения температур в ночь на 18 октября составят ночью 2–7 градуса выше нуля, днем потеплеет до 7–10 градусов, рассказал Ильин. Однако, уже вечером ожидается дождь с мокрым снегом, в ночь на воскресенье местами столбики термометров опустятся до нулевой отметки, но преобладающая температура будет находиться в диапазоне от +1 до +3, подчеркнул он. Днем 19 октября осадки прекратятся, а воздух незначительно прогреется до плюс 2–7 градусов, заверил синоптик.

Ветер с понедельника по пятницу западных и северо-западных направлений, в выходные — южный и юго-западный, 2–7 метров в секунду, добавил Ильин. По его словам, наиболее сильным ветер будет 13 октября — 7–12 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что мокрый снег вперемешку с дождями в Москву и Подмосковье может принести циклон «Барбара». По его словам, местами припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Сергиев Посад и Дмитров.