Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 17:04

«Новая волна похолодания»: синоптик рассказал о погоде на следующей неделе

Синоптик Ильин: в начале следующей недели в Москву придет волна похолодания

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С начала следующей недели в Московскую область придет новая волна похолодания с осадками в виде дождей и мокрого снега, наиболее интенсивными с 13 по 16 октября, рассказал в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, небольшой дождь возможен местами и в пятницу.

Максимальные дневные температуры с понедельника по пятницу ожидаются в диапазоне от +2 до +7 градусов. В ночные часы воздух будет остывать до 1–5 градусов тепла, в четверг и пятницу, 16–17 октября, возможны заморозки до –2 градусов, — предупредил эксперт.

В субботу над регионом пройдет теплая волна, и минимальные значения температур в ночь на 18 октября составят ночью 2–7 градуса выше нуля, днем потеплеет до 7–10 градусов, рассказал Ильин. Однако, уже вечером ожидается дождь с мокрым снегом, в ночь на воскресенье местами столбики термометров опустятся до нулевой отметки, но преобладающая температура будет находиться в диапазоне от +1 до +3, подчеркнул он. Днем 19 октября осадки прекратятся, а воздух незначительно прогреется до плюс 2–7 градусов, заверил синоптик.

Ветер с понедельника по пятницу западных и северо-западных направлений, в выходные — южный и юго-западный, 2–7 метров в секунду, добавил Ильин. По его словам, наиболее сильным ветер будет 13 октября — 7–12 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что мокрый снег вперемешку с дождями в Москву и Подмосковье может принести циклон «Барбара». По его словам, местами припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Сергиев Посад и Дмитров.

синоптики
прогнозы
похолодание
Московская область
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснил дороговизну такси в Москве
Ценник российского футболиста из ПСЖ упал на €2 млн
Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»
Признают погибшими? Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых в тайге
«Испытываю неприязнь»: доктор Мясников назвал самый ненавистный диагноз
Развод с Джиганом, измены, четверо детей и коза: как живет Оксана Самойлова
На Кубани обрушилась стена интерната
В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Собянин раскрыл, когда на месте монорельса в Москве появится новый парк
Россиянка задушила пожилую мать в ее доме
«Не до такой степени»: Збруев впервые вышел на связь после госпитализации
«Зима будет долгой, блэкаут будет»: украинцам пообещали непростые времена
Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет
Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине
Путин объяснил, почему отметил день рождения в кругу военных
«Это только начало»: киевским депутатам пообещали проблемы хуже блэкаута
Умер легендарный солист рок-группы Moody Blues
Никас Сафронов опроверг слухи о болезни
Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Военный эксперт оценил последствия блэкаута на Украине для ВС России
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.