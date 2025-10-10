Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 10:31

Стало известно, чего ждать москвичам от циклона «Барбара»

Тишковец: циклон «Барбара» может принести в Москву мокрый снег

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Циклон «Барбара» может принести в московский регион мокрый снег вперемешку с дождями, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, местами припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Сергиев Посад и Дмитров. Он добавил, что снег сразу растает.

«Барбара» принесет первый мокрый снег. <…> Ночью и утром в понедельник местами может зацепить запад и север Подмосковья, в том числе, и саму столицу, — написал Тишковец.

Ранее синоптик заявил, что метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября. Он отметил, что устойчивый снежный покров будет сформирован в конце ноября — начале декабря.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что первый снег может выпасть в Москве уже на следующей неделе, 14–15 октября. По его словам, в эти дни температура воздуха в столице будет в пределах пяти — семи градусов. В свою очередь эксперт прогностического центра «Метео» синоптик Александр Ильин рассказал, что уже с 10 октября жителей Москвы ждет похолодание.

Россия
Москва
Евгений Тишковец
осадки
циклоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пытаются придавить»: политолог оценил возможные санкции США против Китая
Путин пригласил лидеров СНГ на встречу в преддверии Нового года
Переведенный под домашний арест журналист встретился с дипломатами
«Важно для всех нас»: Путин объяснил, к чему должны стремиться страны СНГ
Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса
Продюсер раскрыл, почему возникли слухи о разводе Джигана и Самойловой
Путин раскрыл, в какой валюте торгуют страны СНГ между собой
В России предположили, кому достанется Нобелевская премия по экономике
Путин оценил результаты саммита России-США на Аляске
США введут войска в Израиль для поддержки международных сил в Газе
Российская телеведущая заявила, что делала аборт
Дочь Кончаловского уходит от мужа
В МВД раскрыли, как распознать попытку кражи номера телефона
Путин: двери Евразийского экономического союза открыты для новых участников
Кинолог рассказал, какой витамин необходим собаке в холодное время
Водитель без прав погибла вместе с пассажирами из-за ошибки на дороге
Магнитные бури сегодня, 10 октября: что завтра, боли, сильное напряжение
Дочь Пола Ньюмана умерла в возрасте 72 лет
Удары по Украине сегодня, 10 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Президент Таджикистана дал старт новому саммиту СНГ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.