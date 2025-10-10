Стало известно, чего ждать москвичам от циклона «Барбара» Тишковец: циклон «Барбара» может принести в Москву мокрый снег

Циклон «Барбара» может принести в московский регион мокрый снег вперемешку с дождями, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, местами припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Сергиев Посад и Дмитров. Он добавил, что снег сразу растает.

«Барбара» принесет первый мокрый снег. <…> Ночью и утром в понедельник местами может зацепить запад и север Подмосковья, в том числе, и саму столицу, — написал Тишковец.

Ранее синоптик заявил, что метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября. Он отметил, что устойчивый снежный покров будет сформирован в конце ноября — начале декабря.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что первый снег может выпасть в Москве уже на следующей неделе, 14–15 октября. По его словам, в эти дни температура воздуха в столице будет в пределах пяти — семи градусов. В свою очередь эксперт прогностического центра «Метео» синоптик Александр Ильин рассказал, что уже с 10 октября жителей Москвы ждет похолодание.