Первый снег может выпасть в Москве уже в середине октября

Первый снег может выпасть в Москве уже в середине октября Синоптик Леус спрогнозировал первый снег в Москве уже 14-15 октября

Первый снег может выпасть в Москве уже на следующей неделе, 14-15 октября, написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в эти дни температура воздуха в столице будет в пределах пяти-семи градусов. Синоптик предполагает, что первые снежинки могут появиться среди капель дождя.

Не исключено, а наши прогнозы это подтверждают, что во вторник — среду, когда днем температура воздуха окажется в пределах пяти-семи градусов тепла, среди капель дождя в столичном регионе появятся и первые снежинки, — говорится в сообщении.

Леус подчеркнул, что снежного покрова при этом в Москве пока не ожидается. Помимо этого, со следующей недели в городе снизится атмосферное давление. Согласно прогнозу, оно будет на 10 единиц ниже нормы.

Ранее эксперт прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин рассказал, что уже с 10 октября жителей Москвы ждет похолодание. По его словам, столицу накроет южный циклон «Барбара», за которым придет новый этап похолодания.