Синоптик рассказал, как изменится погода в Москве с 10 октября Синоптик Ильин заявил, что Москву ждет похолодание из-за циклона «Барбара»

Жителей Москвы ждет похолодание уже с 10 октября, рассказал эксперт прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин. По его словам, столицу накроет южный циклон «Барбара», за которым придет новый этап похолодания, пишут «Известия».

Придя в центральный район, циклон уже потеряет свою былую молодую мощь. Дождя у него останется не так много для Центрального федерального округа, — объяснил Ильин.

Синоптик добавил, что в следующие двое суток в Москве выпадет до 15 мм осадков. При этом дожди будут умеренные. Однако после этого температура воздуха в столице снизится, и город накроет холодный атмосферный фронт.

Ранее в школах Петропавловска-Камчатского из-за сильного атмосферного циклона отменили занятия второй смены. Также временно прекращаются занятия в учреждениях дополнительного образования.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что значительная часть территории России уже находится под снежным покровом, несмотря на начало октября. По его словам, сложившиеся погодные условия сохранятся до конца текущей недели.