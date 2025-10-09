Циклон подарил школьникам Камчатки внеплановый выходной

В школах Петропавловска-Камчатского из-за сильного атмосферного циклона отменили занятия второй смены, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Также временно прекращаются занятия в учреждениях дополнительного образования.

Синоптики утверждают, что влияние циклона сохранится до ночи 10 октября. В нескольких районах ожидается сильный ветер скоростью 18-23 метра в секунду, местами — до 25-30 метров в секунду. Прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь, налипание мокрого снега на деревья и провода, гололедица.

Атмосферный циклон вероятно, вызовет перелив песчаной косы на западном побережье Камчатки. Сотрудники МЧС предупредили, что может быть подтоплен участок побережья от поселка Октябрьского до мыса Левашова Усть-Большерецкого округа.

Ранее сообщалось, что главное управление МЧС России по Сахалинской области распространило экстренное предупреждение в связи с приближением мощного циклона. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в четверг на территории Северо-Курильского района. Спасательные службы региона переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды. Жителям рекомендовано соблюдать особые меры предосторожности.