08 октября 2025 в 07:47

Экстренное предупреждение объявлено на Сахалине

МЧС: экстренное предупреждение действует на Сахалине из-за прохождения циклона

Фото: Владимир Михайлов/РИА Новости

Главное управление МЧС России по Сахалинской области распространило экстренное предупреждение в связи с приближением мощного циклона. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в четверг на территории Северо-Курильского района.

Спасательные службы региона переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды. Жителям рекомендовано соблюдать особые меры предосторожности.

Согласно прогнозу сахалинского управления Росгидромета, утром и днем 9 октября в Северо-Курильском районе ожидается очень сильный дождь с количеством осадков до 50 мм и более за 12 часов. В дневное время четверга и в ночь на пятницу метеорологи прогнозируют усиление ветра до 25–30 м/с с порывами ураганной силы до 33–35 м/с.

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области, — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка.

Специалисты МЧС настоятельно рекомендуют населению без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов на период действия штормового предупреждения. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, советуют переждать непогоду в оборудованных укрытиях.

Ранее сообщалось, что температурные показатели значительно превышены над климатической нормой в трех регионах России. Наиболее выраженные отклонения от средних многолетних значений наблюдаются в северных и южных областях европейской части России.

погода
циклоны
Сахалин
МЧС
