08 октября 2025 в 07:25

Гидрометцентр отмечает температуру выше нормы в трех регионах России

Вильфанд: температура выше нормы наблюдается на севере европейской части РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температурные показатели значительно превышены над климатической нормой в трех регионах России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. Наиболее выраженные отклонения от средних многолетних значений наблюдаются в северных и южных областях европейской части России.

Температура существенно выше нормы по отношению к многолетним значениям отмечается на самом севере европейской части страны, — указал Вильфанд.

Согласно данным метеоролога, в Ненецком автономном округе температура будет превышать норму на 5–7 градусов, достигая на побережье Баренцева моря значений от +8 до +10 °C. Аналогичная ситуация ожидается на Кольском полуострове в Мурманской области, где столбики термометров поднимутся до +10–12 °C при аномалии в 5–7 градусов. В Дагестане 8–9 октября температура достигнет +27–28 °C, что на 7–9 градусов выше климатической нормы.

По словам метеоролога, аномально теплая погода сохранится в этих районах в течение ближайших дней. Хотя значительных аномалий уже не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что зима-2024/25 в России была одной из самых теплых, поэтому в этом году температуры, скорее всего, будут ниже прошлогодних. При этом столбики термометров все равно могут удерживаться на отметках выше нормы.

погода
Гидрометцентр
Роман Вильфанд
тепло
