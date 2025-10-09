Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Вильфанд раскрыл, на какой территории России уже лежит снег

Вильфанд: почти 60% территории России покрыто снегом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Значительная часть территории России уже находится под снежным покровом, несмотря на начало октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, сложившиеся погодные условия сохранятся до конца текущей недели.

Метеоролог уточнил, что высота снежного покрова варьируется в разных регионах страны. Наиболее существенные показатели зафиксированы в Якутии, где толщина снежного слоя достигает 13–18 сантиметров, и на Таймыре с показателями 14–16 сантиметров.

Практически весь Дальневосточный федеральный округ уже находится под снежным покровом, за исключением Амурской области, юга Хабаровского края и Приморья, где сохраняется относительно высокая температура. В Сибирском федеральном округе снег также покрыл большую часть территории, а в Уральском федеральном округе под снегом уже находится восточная часть, включая Ханты-Мансийский автономный округ.

По прогнозам синоптиков, к концу недели снежный покров установится и в Амурской области. В ХМАО продолжится увеличение площади снежного покрытия.

Ранее сообщалось, что Москву со следующей недели ждут интенсивные осадки и заметное похолодание. Температура днем не будет доходить до плюс 10 градусов.

Роман Вильфанд
снег
регионы
погода
