Гидрометцентр предупредил москвичей о похолодании

Москву со следующей недели ждут интенсивные осадки и заметное похолодание, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура днем не будет доходить до плюс 10 градусов.

Дневные температуры будут в диапазоне от 5 до 8 градусов тепла, такая температура будет ниже нормы, теплые деньки пройдут, — рассказал синоптик.

Руководитель Гидрометцентра уточнил, на похолодание будет связано с приходом в столичный регион холодной части антициклонального барического образования. Ночные температуры будут в диапазоне плюс 2-4 градусов. Вильфанд не исключил, что заморозки вновь придут и в центр европейской части России.

Ранее стало известно, что зима-2024/25 в России была одной из самых теплых, поэтому в этом году температуры, скорее всего, будут ниже прошлогодних. Однако столбики термометров все равно могут удерживаться на отметках выше нормы.

Что касается весны, то, по словам синоптика, в следующем году она наступит раньше. Вильфанд заявил, что холодной погоды не прогнозируется по всей России. Резких понижений температуры по среднемесячным показателям ожидают на европейской и азиатской частях страны.