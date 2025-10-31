Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 21:57

Пассажирка скончалась при падении на станции в петербургском метро

ТАСС: женщина погибла после падения на рельсы на станции «Площадь Восстания»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женщина скончалась в результате падения на путь на станции «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге, сообщила ТАСС представитель пресс-службы метрополитена Юлия Щавель. Инцидент приостановил движение на красной линии между станциями «Площадь Ленина» и «Пушкинская», однако позже оно было восстановлено.

Женщину подняли с пути, к сожалению, она погибла, сказала Шавель.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции арестовали молодого человека, который спрыгнул с крыши поезда метро в Москву-реку. Как проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк, он забрался на вагон на станции «Технопарк» и поехал в сторону «Коломенской».

До этого стало известно, что произошло задымление на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. По словам очевидцев, они почувствовали запах гари, а дым тянулся до перехода на станцию Большой кольцевой линии.

Также на перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная» в московском метро мужчина взорвал пиротехническое изделие. В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отделение.

