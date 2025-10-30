Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Иногда самые простые и доступные продукты могут стать основой для невероятно вкусной и сытной выпечки, которая понравится абсолютно всем. Яркий пример — эти слоеные конвертики с капустой и вареным яйцом. Они сочетают в себе нежность рассыпчатого теста, сочную и ароматную начинку из тушеной капусты и питательную сытность рубленого яйца. Это блюдо идеально подходит для быстрого перекуса, детского полдника или даже в качестве горячей закуски к праздничному столу. Аппетитный золотистый цвет и манящий запах свежей выпечки с капустой не оставят равнодушными даже тех, кто обычно ее не любит.

Для приготовления вам понадобится 500 граммов готового слоеного дрожжевого теста, 400 граммов свежей белокочанной капусты, 3 вареных яйца, небольшая луковица, 3 столовые ложки растительного масла для жарки, соль и молотый черный перец по вкусу. Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до прозрачности. Капусту нашинкуйте, добавьте к луку и тушите под крышкой на среднем огне около пятнадцати минут до мягкости, периодически помешивая. В конце посолите и поперчите. Вареные яйца мелко порубите и смешайте с остывшей капустной начинкой. Тесто раскатайте в пласт, нарежьте на квадраты со стороной примерно десять сантиметров. На центр каждого квадрата выложите столовую ложу начинки. Края квадратов защипните, сформировав аккуратные конвертики. Противень застелите пергаментом, выложите конвертики швом вниз и смажьте взбитым яйцом или молоком для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 25 минут до золотистого цвета.

