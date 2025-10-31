Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Трамп отказал Орбану в исключении Венгрии из санкций против нефти России

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Anoraganingrumx/IMAGO/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с просьбой исключить страну из санкционного режима, касающегося российской нефти, сообщил президент США Дональд Трамп. Однако, по его словам, на данный момент соответствующее разрешение не предоставлено, передает РИА Новости.

Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил, — прокомментировал американский лидер.

Ранее индийская нефтекомпания Indian Oil Corp. возобновила закупки российской нефти, закупив пять партий для декабрьских поставок. Сделки заключены с компаниями, не подпавшими под санкции США. IOC приобрела около 3,5 млн баррелей нефти марки ESPO по цене, близкой к дубайским котировкам, для поставок в восточный порт Индии.

До этого сообщалось, что Трамп, отказавшись обсуждать с председателем КНР Си Цзиньпином введение санкций против российской нефти, продемонстрировал изменение своей политики. По мнению американского издания, Трамп теперь ставит во главу угла сближение с Китаем и достижение торгового соглашения, отдавая приоритет этому, а не жестким мерам в отношении России.

США
Венгрия
санкции
российская нефть
