Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином Bloomberg: Трамп изменил стратегию по отношению к России

Отказ американского лидера Дональда Трампа обсуждать с председателем КНР Си Цзиньпином санкции против российской нефти свидетельствует о смене его стратегии, пишет Bloomberg. Издание уверено, что Трамп сделал приоритетом сближение с Китаем и заключение торгового соглашения, а не жесткие меры против РФ.

Это подорвет всю концепцию санкций <…>, — отмечает издание.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины. Журналисты отметили, что это вызвало опасения среди его союзников в Европе. Журналисты указывают на то, что недавние действия главы Белого дома, включая отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызывают замешательство у европейских союзников.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин уверен, что Трамп и Си Цзиньпин во время встречи решили не учитывать позицию президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта. По его мнению, ключевые решения по завершению конфликта будут приниматься на основании позиции Москвы.