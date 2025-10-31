Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 12:00

Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином

Bloomberg: Трамп изменил стратегию по отношению к России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Отказ американского лидера Дональда Трампа обсуждать с председателем КНР Си Цзиньпином санкции против российской нефти свидетельствует о смене его стратегии, пишет Bloomberg. Издание уверено, что Трамп сделал приоритетом сближение с Китаем и заключение торгового соглашения, а не жесткие меры против РФ.

Это подорвет всю концепцию санкций <…>, — отмечает издание.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины. Журналисты отметили, что это вызвало опасения среди его союзников в Европе. Журналисты указывают на то, что недавние действия главы Белого дома, включая отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызывают замешательство у европейских союзников.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин уверен, что Трамп и Си Цзиньпин во время встречи решили не учитывать позицию президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта. По его мнению, ключевые решения по завершению конфликта будут приниматься на основании позиции Москвы.

Дональд Трамп
санкция
Си Цзиньпин
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Моральное омерзение»: Косачев о трансформации «Евровидения»
Полиция провела рейд в притоне снимавших порно стримеров
Золотое кольцо России: путеводитель по главному туристическому маршруту
Шойгу раскрыл, что помогает России закаляться
В Ульяновске закрыли гимназию из-за вспышки инфекции
Родителям дали советы, как привить ребенку любовь к чтению
На Урале умер депутат Букреев
Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги
ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
В Петербурге пенсионера наказали за значок в цветах украинского флага
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальные ювелирные украшения в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Появилось видео последствий удара «Гераней» по Ладыжинской ТЭС на Украине
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.