Экс-советник Кучмы раскрыл решение Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому Экс-советник Кучмы Соскин: Трамп и Си Цзиньпин не учитывали позицию Зеленского

Глава Белого дома Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Южной Корее решили не учитывать позицию президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, ключевые решения по завершению конфликта будут приниматься на основании позиции Москвы.

Фактически Зеленский даже не понимает, насколько его выбросили. Он даже не понимает, — полагает Соскин.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп искренне стремится помочь урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в Москве положительно воспринимают усилия американского лидера, в том числе лично глава государства Владимир Путин.

Тем временем американская разведка в своем отчете для Конгресса США констатировала, что Россия стремится к победе на Украине и полна решимости достичь этой цели. Согласно оценке, российский президент Владимир Путин демонстрирует беспрецедентную настойчивость в достижении победы на поле боя.