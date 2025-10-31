Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 09:43

Экс-советник Кучмы раскрыл решение Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому

Экс-советник Кучмы Соскин: Трамп и Си Цзиньпин не учитывали позицию Зеленского

Дональд Трамп и Си Цзиньпин Дональд Трамп и Си Цзиньпин Фото: Official White House/Daniel Torok

Глава Белого дома Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Южной Корее решили не учитывать позицию президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, ключевые решения по завершению конфликта будут приниматься на основании позиции Москвы.

Фактически Зеленский даже не понимает, насколько его выбросили. Он даже не понимает, — полагает Соскин.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп искренне стремится помочь урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в Москве положительно воспринимают усилия американского лидера, в том числе лично глава государства Владимир Путин.

Тем временем американская разведка в своем отчете для Конгресса США констатировала, что Россия стремится к победе на Украине и полна решимости достичь этой цели. Согласно оценке, российский президент Владимир Путин демонстрирует беспрецедентную настойчивость в достижении победы на поле боя.

Украина
Олег Соскин
мнения
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоматолог назвал лучшие продукты для здоровья зубов
Гоблин не смог исправить бредовую статью о себе в «Википедии»
Шнуров предложил изменить подход к системе образования
Уборщица выиграла суд за внушительное наследство знаменитого бизнесмена
В Финляндии раскрыли способ Трампа привлечь внимание Путина
«Крайняя усталость»: Макрону предсказали падение рекордно низкого рейтинга
Политолог рассказал, когда США смогут возобновить ядерные испытания
Ужин в итальянском ресторане Петербурга едва не привел к выкидышу
На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским после потери поддержки
Более 15 пассажиров оказались в больнице после экстренной посадки самолета
Как пережить расставание с любимым человеком: возвращаем душевный покой
Большинство россиян не будут отмечать Хеллоуин
Шойгу поставил точку в вопросе силового давления на Россию
Подруга Усольцевой сделала шокирующее признание
ЕС оказался на вторых ролях из-за «потепления в отношениях» Китая и США
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, угрожающей школьникам
Американец похитил королеву красоты и расправился с ней
В Китае восхитились двумя «контратаками» Путина против Запада
Ангарский маньяк предстанет перед судом по делу о двойном убийстве
В России могут ввести ответственность за популяризацию зацепинга
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.