В США высказались о стратегии России на Украине NBC: Россия стремится к военной победе на Украине

Россия стремится к военной победе на Украине, сообщил NBC со ссылкой на разведку США. Телеканал добавляет, что эта оценка совпадает с той, что была в начале СВО.

Недавняя оценка разведки США указывает, что президент России Владимир Путин как никогда полон решимости одержать победу на поле боя, — сказано в публикации.

Анализ был передан членам Конгресса США в текущем месяце. В документе сказано, что в настоящее время Россия как никогда полна решимости и готова одержать военную победу.

Ранее ведущего эксперта Центрального разведывательного управления США по России лишили доступа к секретной информации после саммита на Аляске. Сотрудница ЦРУ, имя которой не раскрывается, проработала в управлении 29 лет. На тот момент она готовилась к командировке в Европу для продолжения профессиональной деятельности. Ее назначение на эту должность лично одобрил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

До этого президент США Дональд Трамп уволил одного из ведущих экспертов ЦРУ по России, курировавшую скандальный доклад о якобы вмешательстве в выборы 2016 года. Высокопоставленная сотрудница, отдавшая разведке более 20 лет, потеряла работу вместе с коллегами.