Главный знаток России в ЦРУ лишился допуска к секретным данным WP: ведущий эксперт ЦРУ по России потерял допуск к секретным данным после Аляски

Ведущего эксперта Центрального разведывательного управления США по России лишили доступа к секретной информации после саммита на Аляске, сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники. Сотрудница ЦРУ, имя которой не раскрывается, проработала в управлении 29 лет и была отстранена от доступа к секретным материалам 19 августа. На тот момент она готовилась к командировке в Европу для продолжения профессиональной деятельности. Ее назначение на эту должность лично одобрил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Сотрудница, по данным источника, являлась одним из ведущих экспертов по России и активно участвовала в подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. В публикации не приводятся конкретные причины, по которым она была лишена допуска к секретной информации.

Ранее бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус призвал снять ограничения для ударов Вооруженных сил Украины по территории России. Американский генерал также заявил о необходимости усиления санкционного давления на Москву, предложив ввести ограничительные меры против Газпромбанка и существенно ограничить экспорт нефти.

До этого директор ЦРУ США Джон Рэтклифф заявил о готовности предоставить президенту Дональду Трампу информацию о якобы применении химического оружия на Украине. По словам главы разведки, он не может раскрывать эти разведданные публично в настоящее время, но готов представить их политику в частном порядке.