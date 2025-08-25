Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус призвал снять ограничения для ударов Вооруженных сил Украины по территории России, передает издание The Hill. Кроме того, американский генерал заявил о необходимости увеличения санкционного давления на Москву, предложив ввести санкции против Газпромбанка и беспрецедентно ограничить экспорт нефти.
Нам нужно изменить эту динамику, оказав Украине гораздо большую помощь, чем мы делали до сих пор: сняв с нее ограничения, изъяв $300 млрд замороженных резервов российских денег в европейских странах, — сказано в материале.
Ранее Еврокомиссия перевела Украине третий транш помощи в размере €1,6 млрд (148 млрд рублей), полученных от доходов с замороженных активов ЦБ РФ. В пресс-службе ЕК подчеркнули, что сами активы остаются заблокированными в соответствии с санкциями ЕС.
До этого депутат Госдумы Сергей Алтухов подчеркнул, что попытки перенаправить замороженные российские активы в пользу Украины будут прямым нарушением международного права и Россия не оставит такие действия без ответа. Этот шаг подорвет доверие к доллару как к резервной валюте и финансовым институтам США, добавил он.