В США призвали к радикальному изменению подхода к России Бывший глава ЦРУ Петреус призвал снять ограничения для ударов по России

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус призвал снять ограничения для ударов Вооруженных сил Украины по территории России, передает издание The Hill. Кроме того, американский генерал заявил о необходимости увеличения санкционного давления на Москву, предложив ввести санкции против Газпромбанка и беспрецедентно ограничить экспорт нефти.

Нам нужно изменить эту динамику, оказав Украине гораздо большую помощь, чем мы делали до сих пор: сняв с нее ограничения, изъяв $300 млрд замороженных резервов российских денег в европейских странах, — сказано в материале.

Ранее Еврокомиссия перевела Украине третий транш помощи в размере €1,6 млрд (148 млрд рублей), полученных от доходов с замороженных активов ЦБ РФ. В пресс-службе ЕК подчеркнули, что сами активы остаются заблокированными в соответствии с санкциями ЕС.

До этого депутат Госдумы Сергей Алтухов подчеркнул, что попытки перенаправить замороженные российские активы в пользу Украины будут прямым нарушением международного права и Россия не оставит такие действия без ответа. Этот шаг подорвет доверие к доллару как к резервной валюте и финансовым институтам США, добавил он.