11 августа 2025 в 17:42

Доходы с замороженных активов ЦБ России вновь оказались в руках Киева

ЕК направила €1,6 млрд Киеву с доходов от активов ЦБ России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейская комиссия осуществила перевод третьего транша финансовой помощи Украине на сумму €1,6 млрд (148 млрд рублей), сообщила пресс-служба ЕК. Эти средства получены от доходов по замороженным активам Центрального банка Российской Федерации. В сообщении подчеркивается, что сами активы остаются заблокированными в рамках действующих санкционных мер ЕС.

Это третий транш, полученный ЕС после первого транша, предоставленного в июле 2024 года, и второго транша, предоставленного в апреле 2025 года. Он охватывает доходы, накопленные в первой половине 2025 года, — сказано в сообщении ЕК.

Ранее депутат Госдумы Сергей Алтухов в интервью NEWS.ru заявил, что любые попытки передачи замороженных российских активов Украине будут считаться грубым нарушением международного права. Парламентарий подчеркнул, что подобные действия не останутся без ответа со стороны России. По его мнению, это не только противоречит правовым нормам, но и серьезно подорвет доверие к доллару как мировой резервной валюте.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев пояснял, что у администрации Дональда Трампа фактически отсутствует возможность конфискации российских активов, поскольку их практически нет на территории США. Депутат указал, что Россия обладает достаточными возможностями для противодействия агрессивной политике Вашингтона.

