Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 октября 2025 в 07:10

В США заметили, что Трамп резко поменял мнение по Украине

Fox News: Трамп неожиданно смягчил позицию по конфликту на Украине

Фото: Official White House/Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины, передает американский телеканал Fox News. Журналисты отметили, что это вызвало опасения среди его союзников в Европе.

Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился <…>. Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению [конфликта], — говорится в материале.

Недавние действия главы Белого дома, включая отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызывают замешательство у европейских союзников, указали журналисты. Они пояснили, что теперь Европа не может предугадать следующий шаг американского лидера.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп искренне стремится помочь урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в Москве положительно воспринимают усилия американского лидера, в том числе лично глава государства Владимир Путин.

Тем временем американская разведка в своем отчете для Конгресса США констатировала, что Россия стремится к победе на Украине и полна решимости достичь этой цели. Согласно оценке, российский президент Владимир Путин демонстрирует беспрецедентную настойчивость в достижении победы на поле боя.

Дональд Трамп
Украина
США
президенты
