Президент США Дональд Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины, передает американский телеканал Fox News. Журналисты отметили, что это вызвало опасения среди его союзников в Европе.
Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился <…>. Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению [конфликта], — говорится в материале.
Недавние действия главы Белого дома, включая отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызывают замешательство у европейских союзников, указали журналисты. Они пояснили, что теперь Европа не может предугадать следующий шаг американского лидера.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп искренне стремится помочь урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в Москве положительно воспринимают усилия американского лидера, в том числе лично глава государства Владимир Путин.
Тем временем американская разведка в своем отчете для Конгресса США констатировала, что Россия стремится к победе на Украине и полна решимости достичь этой цели. Согласно оценке, российский президент Владимир Путин демонстрирует беспрецедентную настойчивость в достижении победы на поле боя.