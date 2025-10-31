В США заметили, что Трамп резко поменял мнение по Украине

В США заметили, что Трамп резко поменял мнение по Украине Fox News: Трамп неожиданно смягчил позицию по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины, передает американский телеканал Fox News. Журналисты отметили, что это вызвало опасения среди его союзников в Европе.

Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился <…>. Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению [конфликта], — говорится в материале.

Недавние действия главы Белого дома, включая отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызывают замешательство у европейских союзников, указали журналисты. Они пояснили, что теперь Европа не может предугадать следующий шаг американского лидера.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп искренне стремится помочь урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в Москве положительно воспринимают усилия американского лидера, в том числе лично глава государства Владимир Путин.

Тем временем американская разведка в своем отчете для Конгресса США констатировала, что Россия стремится к победе на Украине и полна решимости достичь этой цели. Согласно оценке, российский президент Владимир Путин демонстрирует беспрецедентную настойчивость в достижении победы на поле боя.