Крупнейший партнер России возобновил закупки нефти вопреки давлению США

Крупнейшая индийская нефтекомпания Indian Oil Corp. (IOC) возобновила закупки российской нефти, приобретя пять партий для поставок в декабре, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По информации агентства, сделки заключены с компаниями, которые не попали под санкции США.

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии приобрел у не попавших под санкции субъектов пять партий российской нефти с поставкой в ​​декабре, возобновив закупки, несмотря на давление со стороны Вашингтона с требованием прекратить закупки российской нефти, — говорится в материале.

Согласно информации источников, IOC закупила около 3,5 млн баррелей нефти марки ESPO по цене, близкой к дубайским котировкам. Поставки будут осуществлены в декабре в восточный порт Индии. Данные о конкретных продавцах не раскрываются.

Ранее Трамп предупредил Индию о возможном введении огромных пошлин в случае продолжения закупок российской нефти, сославшись на заявление премьер-министра Нарендры Моди о готовности отказаться от российских энергоресурсов. В тот момент страна, ставшая крупнейшим морским импортером нефти из РФ после санкций, подверглась давлению со стороны Вашингтона.