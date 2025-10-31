Куда сходить в Москве в ноябрьские выходные: «Ночь музеев», тыквы и кино

С 2 по 4 ноября россиян ждут длинные выходные в честь Дня народного единства. Изучили афишу Москвы и выбрали из нее интересные мероприятия на все эти дни — от премьеры нового мюзикла о вампирах до бесплатных фестивалей. Читайте, как связаны коты и тыквы, где посмотреть красивые ювелирные украшения, научиться создавать свои мультфильмы и чем заняться в традиционную акцию «Ночь музеев».

Куда сходить в Москве в День народного единства?

В Москве ко Дню народного единства организуют масштабную серию культурных мероприятий. Часть столичных мероприятий посвящена 80-летию Победы. Специально на праздник приедут коллективы из разных регионов нашей страны.

Куда сходить в длинные выходные в честь праздника? В зале «Геликон-оперы», например, артисты Академического театра оперы и балета Республики Коми представят лайт-оперу «Мертвые души» по мотивам одноименного произведения Николая Гоголя. А с ребенком сходить можно в парк «Остров Мечты». Здесь, на площади «Москва», устроят встречи со сказочными героями, богатырские забавы, конкурсы на ловкость и концерты популярных песен. Гости также смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию народных аксессуаров и погрузиться в атмосферу русских традиций.

Куда сходить в Москве 2–4 ноября с друзьями, девушкой и одному: вампиры, современное искусство и классика

В какие музеи сходить в длинные ноябрьские выходные? Обновленная экспозиция «Золотая кладовая» в ГИМе демонстрирует редкие произведения декоративно-прикладного искусства, археологии, оружейного дела, нумизматики и книжной культуры, выполненные из золота или с его использованием. Посетители смогут увидеть памятники, отражающие развитие традиций и технологий обработки драгоценных металлов. Сюда можно смело сходить с девушкой!

Татьяна Збруева в роли дочери Цейтл и Виталий Боровик в роли портного Мотла в спектакле ‭«Поминальная молитва» режиссера Александра Лазарева на сцене театра ‭«Ленком» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Для любителей современного искусства — выставка в «Винзаводе». Проект «Это было со мной» собрал работы 10 авторов, тесно связанных с площадкой в прошлые годы, он разместится сразу в двух пространствах — Цехе Белого и Цехе Красного.

Что интересного запланировано в московских театрах в выходные? Например, 3–4 ноября в КЗ «Измайлово» пройдет премьера нового мюзикла. Прог-метал-опера «Дракула: цена вечности» — мрачное готическое шоу о бессмертном вампире, его гипнотическом обаянии и тех, кто пытается бросить ему вызов.

В «Ленком» советуем сходить на знаковую постановку. Спектакль «Поминальная молитва» в постановке Марка Захарова объединяет на сцене опытных артистов и новое поколение труппы. Восстановленная Александром Лазаревым версия спектакля 1989 года по циклу рассказов «Тевье-молочник» Шолом-Алейхема обыгрывает конфликт между отцами и детьми.

Мультфильмы и графика: куда сходить в Москве с ребенком в выходные, 2–4 ноября

В выходные заканчиваются школьные каникулы. Как провести их с ребенком интересно? Рекомендуем сходить, например, на ВДНХ. Здесь запланирована специальная программа.

Школьников ждут интерактивные занятия в музеях, мастер-классы, спектакли в «Москвариуме», прогулки с животными на «Городской ферме» и творческие студии по книжной графике. Для ребят также подготовлены интенсивы в музее «АТОМ» и тематические маршруты по «Музейному городу».

В Москве с 24 октября по 5 ноября проходит традиционный Большой фестиваль мультфильмов с показами анимации со всего мира, встречами с авторами и мастер-классами, а с 6 по 9 ноября во Дворце пионеров заработает интерактивная «Фабрика мультфильмов». Любой желающий сможет попробовать создать собственную анимацию в множестве разных техник — от лепки из пластилина до составления фигурок из конструкторов и подручных материалов. А еще можно будет поработать со звуком и специальными программами. Организаторы обещают творческую свободу, возможность экспериментировать и создать свой сценарий. Рекомендуем сходить с ребенком!

Куда сходить с ребенком в выходные Фото: Антон Кардашов/Агентство «Москва»

Тыквы, коты, «Ночь искусств»: куда сходить в Москве в выходные, 2–4 ноября, бесплатно

Главное событие выходных — это, конечно, уже привычная акция «Ночь искусств». В этот раз она запланирована на понедельник и будет приурочена ко Дню народного единства. Ее тема звучит так: «В единстве культур — сила народа». Музеи, театры, библиотеки и культурные центры по традиции подготовят тематические программы офлайн и онлайн. Многие из этих мероприятий можно посетить бесплатно.

В РГБ, например, запланирована лекция-концерт «В звучании времени». Гости услышат произведения современных композиторов в исполнении музыкантов. С наступлением темноты на фасаде Дарвиновского музея появится видеопрезентация «Приматы», а внутри будут работать творческие мастерские, семейные игры и несколько кураторских экскурсий по разным выставкам. В парке «Зарядье» в 20:00 проведут встречу о профессии художника по костюмам и создании образов для кино. В «Царицыно» в вечерние часы устроят обзорные прогулки, где гости познакомятся с архитектурой и историей ансамбля XVIII века.

Семейный благотворительный фестиваль «Тыквы и Коты» запланирован 2 ноября в центре «Благосфера». Организаторы обещают лекции ветеринаров и зоопсихологов, мастер-классы, маркет с игрушками, едой и полезными вещами для котов, конкурсы, а гости смогут познакомиться с кошками из приютов и при желании забрать питомца домой. Сходите, это бесплатно!

