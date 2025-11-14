Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 15:33

Суд признал сотни работ Рерихов бесхозяйными

Суд передал государству 272 картины Рерихов

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Останкинский суд Москвы передал в собственность государства 272 картины Николая, Святослава и Юрия Рерихов, признав их бесхозяйным имуществом, сообщили в пресс-службе суда. Международный центр Рерихов не согласился с решением и подал апелляцию.

По иску Прокуратуры Москвы суд передал в собственность государства 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия, находящиеся на хранении в Государственном музее искусства народов Востока, — говорится в сообщении.

В инстанции отметили, что Международный центр Рерихов считает себя собственником картин. Организация указала в апелляционной жалобе, что центр «не был привлечен к участию в деле в суде первой инстанции». Слушание судебной коллегии назначено на 16 декабря.

Ранее посол в Италии Алексей Парамонов заявил, что коллекционер из Италии Паоло Польвани передал в дар России картину Льва Лагорио 1879 года под названием «Лунная ночь в Крыму». Дипломат напомнил, что полотно входило в художественную коллекцию Гатчинского дворца-музея. Впоследствии картина была утрачена при невыясненных обстоятельствах.

картины
искусство
суды
музеи
