Стало известно, сколько россияне готовы потратить на новогодние подарки

59% россиян планируют потратить на новогодние подарки до 15 тыс. рублей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он отметил, что бюджет на такие праздничные траты формируется исходя из финансовых возможностей и сложившихся семейных традиций.

Каждый человек определяет самостоятельно, сколько планирует потратить на подарки родным и близким к Новому году. Траты варьируются исходя из дохода, а также из заложенных семейных традиций. Когда подарки выбраны, встает ключевой вопрос: а сколько же мы готовы потратить на создание новогоднего чуда для всей семьи? Основные бюджетные группы выглядят так: в эконом-сегмент, то есть тех, кто готов потратить до 15 тыс. рублей, входят 59% опрошенных. Комфорт-сегмент — до 40 тыс. рублей — вошли 27% россиян. Еще 14% респондентов вошли в так называемый премиум-сегмент — в число тех, кто готов заплатить за новогодние подарки до 100 тыс. рублей, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что еще 8% опрошенных готовы потратить на подарки к Новому году от 100 тыс. рублей и более. По его словам, это показывает значительный разброс в финансовых возможностях россиян и подходу к празднику.

Ранее невролог Светлана Александрова заявила, что частые импульсивные покупки могут указывать на психологическое заболевание — ониоманию. По ее словам, это расстройство можно вылечить медикаментозным способом. Однако она отметила, что такая терапия будет эффективна исключительно в рамках комплексного подхода.