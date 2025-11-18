Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Чрезмерную любовь к покупкам связали с одним заболеванием

Невролог Александрова: частые импульсивные покупки могут указывать на ониоманию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Частые импульсивные покупки могут указывать на психологическое заболевание — ониоманию, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» невролог Светлана Александрова. По ее словам, это расстройство можно вылечить медикаментозным способом. Однако такая терапия будет эффективна исключительно в рамках комплексного подхода.

Препараты сами по себе не устраняют ониоманию, поскольку они воздействуют на сопутствующие состояния — тревожные и депрессивные расстройства, повышенную импульсивность, нарушения регуляции настроения. Если эти факторы являются ключевыми, фармакотерапия вполне способна повысить эффективность психотерапии, — уточнила Александрова.

Она объяснила, что пациенты с ониоманией теряют способность управлять своими действиями. Такие люди используют шоппинг как способ снять напряжение, снизить тревожность или улучшить настроение.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос заявила, что шопоголизм — это поведенческая зависимость, механизм формирования которой схож с алкоголизмом и даже наркоманией. Она отметила, что тяга совершать импульсивные покупки связана с так называемой системой вознаграждения мозга.

