20 октября 2025 в 11:34

Психолог предупредила о скрытой опасности шопоголизма

Психолог Кардиакос сравнила шопоголизм с алкоголизмом и наркоманией

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шопоголизм — это поведенческая зависимость, механизм формирования которой схож с алкоголизмом и даже наркоманией, заявила «Радио 1» психолог Кардиакос. Она отметила, что тяга совершать импульсивные покупки связана с так называемой системой вознаграждения мозга.

Прилежащее ядро — центр удовольствия. Это ключевой узел системы вознаграждения. Когда мы покупаем желаемую вещь, выделяется дофамин — нейромедиатор, вызывающий чувство удовольствия и предвкушения. Со временем мозг привыкает к этому уровню стимуляции и требует его снова и снова, — объяснила Кардиакос.

Она добавила, что покупка вещей может стать для человека попыткой заглушить негативные эмоции. В моменты шопинга тревога на время снижается, а после эффект проходит и человек вновь срывается на покупки, чтобы облегчить свое состояние. Так он попадает в порочный круг, предупредила психолог.

Ранее диетолог Наталья Мизинова сравнила тягу к сахару с зависимостью от курения. По ее словам, полный отказ от потребления сладкого подходит людям с развитой силой воли.

