Диетолог назвала два способа отучить себя есть сладкое Врач Мизинова: резкий отказ от сладкого подходит для людей с железной силой воли

Полный отказ от потребления сладкого подходит людям с развитой силой воли, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, тяга к сахару аналогична зависимости от курения, поэтому процесс исключения сахара требует самоконтроля.

Зависимость от сладкого приравнивается к зависимости от наркотиков и иногда экспертами оценивается даже как более сильная, нежели от никотина. Я предлагаю своим пациентам два пути точно так же, как и людям, желающим отказаться от курения. Первый путь подходит для людей с сильной психической конституцией. Это предполагает резкий отказ, что приведет к некой ломке. Другой путь подходит для людей с более слабой конституцией. В таких случаях мы вводим ограничения постепенно, — отметила Мизинова.

Врач отметила, что в случае постепенного отказа от сладкого пациенту, который привык класть три чайные ложки сахара в кофе, предлагается перейти на две ложки, чтобы он привык к меньшей сладости. Затем, по ее словам, количество сахара постепенно уменьшается до одной чайной ложки, а потом исключается совсем.

Но еще необходимо не забывать, что сахар имеет гликемический индекс, практически равный гликемическому индексу изделий из белой пшеничной муки. Поэтому такой отказ иногда бывает принять гораздо сложнее, но сделать это необходимо. Нужно отказаться не только от сахара в чае и конфетах, но и от хлебобулочных и кондитерских изделий, содержащих в своем составе белую пшеничную муку, — заключила Мизинова.

Нутрициолог Ольга Панова заявила о важности ограничения потребления соли и сахара для поддержания здоровья. По ее словам, избыточное количество этих веществ может привести к воспалительным процессам в организме.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.