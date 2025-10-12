Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 06:00

Диетолог назвала два способа отучить себя есть сладкое

Врач Мизинова: резкий отказ от сладкого подходит для людей с железной силой воли

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полный отказ от потребления сладкого подходит людям с развитой силой воли, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, тяга к сахару аналогична зависимости от курения, поэтому процесс исключения сахара требует самоконтроля.

Зависимость от сладкого приравнивается к зависимости от наркотиков и иногда экспертами оценивается даже как более сильная, нежели от никотина. Я предлагаю своим пациентам два пути точно так же, как и людям, желающим отказаться от курения. Первый путь подходит для людей с сильной психической конституцией. Это предполагает резкий отказ, что приведет к некой ломке. Другой путь подходит для людей с более слабой конституцией. В таких случаях мы вводим ограничения постепенно, — отметила Мизинова.

Врач отметила, что в случае постепенного отказа от сладкого пациенту, который привык класть три чайные ложки сахара в кофе, предлагается перейти на две ложки, чтобы он привык к меньшей сладости. Затем, по ее словам, количество сахара постепенно уменьшается до одной чайной ложки, а потом исключается совсем.

Но еще необходимо не забывать, что сахар имеет гликемический индекс, практически равный гликемическому индексу изделий из белой пшеничной муки. Поэтому такой отказ иногда бывает принять гораздо сложнее, но сделать это необходимо. Нужно отказаться не только от сахара в чае и конфетах, но и от хлебобулочных и кондитерских изделий, содержащих в своем составе белую пшеничную муку, — заключила Мизинова.

Нутрициолог Ольга Панова заявила о важности ограничения потребления соли и сахара для поддержания здоровья. По ее словам, избыточное количество этих веществ может привести к воспалительным процессам в организме.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

советы
сахар
диетологи
здоровье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житомирцы массово перешли на русский язык при общении
Самая нужная закуска на зиму! Готовим простую аджику из помидоров и чеснока
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 октября
К чему снится сыр: раскроем значение сна для мужчины и женщины
Диетолог назвала два способа отучить себя есть сладкое
Роналду, Месси, Мбаппе: сколько зарабатывают лучшие футболисты мира
В МИД Ирана раскрыли содержание сообщения от Израиля и России
Россиянам рассказали об изменении в сфере ЖКХ
Мощный прилет по наемникам ВСУ в Одессе: успехи ВС РФ к утру 12 октября
Сон о родах: новые начинания и изменения в жизни
Отбывающий срок за педофилию экс-вокалист Lostprophets умер в тюрьме
Ударные дроны взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ
Россиянам рассказали, что следует посетить в Малайзии
Смерть матери, «Россияночка», встреча с мужем: как Кадышева стала звездой
Делегация ХАМАС отказалась от участия в подписании соглашения по Газе
Идея обязательной медиации при разводе нашла сторонников в Госдуме
В Госдуме рассказали, будет ли полный перевод пенсий в цифровой рубль
Симптомы, осложнения, чем опасна: терапевт развеяла главные мифы о ветрянке
Под Курском из-за атаки FPV-дрона погиб пенсионер
ПВО устроила теплый прием дронам ВСУ над российским регионом
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами
Общество

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.