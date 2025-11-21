Автомобили на газе могут освободить от утильсбора

Власти прорабатывают вопрос освобождения газомоторного транспорта от утильсбора, сообщают «Известия». В издании указали, что нововведение предусмотрено в проекте Плана реализации Энергетической стратегии России на период до 2050 года, который обсуждается в профильных ведомствах.

Авторы материала подчеркнули, что Минэнерго всецело поддерживает установление льгот для этого вида транспорта хотя бы на определенный временной период, поскольку хочет увеличить показатель использования этого вида топлива.

В обновленной Энергетической стратегии зафиксированы достаточно амбициозные цели по увеличению потребления метана в качестве топлива, — отметили в ведомстве.

Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич напомнил, что с 1 декабря в силу вступают новые правила расчета утилизационного сбора при ввозе автомобилей. И льготную ставку 3400–5200 рублей можно будет платить только за машины с мотором мощностью до 160 л. с. Все, что мощнее, облагается коммерческой ставкой.

Тем временем эксперты отметили резкий взлет цен на новые автомобили. Подорожание зафиксировано у 10 брендов, один производитель, напротив, снизил стоимость, а еще один откорректировал прайсы и в большую, и в меньшую сторону. Сильнее других цены поднял Changan — подорожали сразу семь моделей.