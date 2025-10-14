Повышение утильсбора для физлиц с ноября: как сэкономить на покупке авто

С 1 ноября 2025 года в России могут измениться правила уплаты утилизационного сбора. Если это произойдет, то многие модели, которые привозят к нам из-за границы, подорожают. Одновременно с этим дилеры постепенно уменьшают скидки и бонусы на новые модели. Значит ли это, что «время покупателя» заканчивается, нужно ли прямо сейчас идти в автосалон и как можно осенью 2025 года сэкономить при покупке машины — в материале NEWS.ru.

Окно возможностей закрывается

В 2025-м цены на автомобили снижались по сравнению с прошлым годом — на фоне сокращения продаж многие производители делали серьезные скидки в попытке продать машины 2024 года выпуска (а у некоторых компаний были еще и машины 2023 года). Однако статистика показывает, что этап снижения цен подошел к концу.

По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, уже в сентябре средневзвешенная цена нового легкового автомобиля выросла по сравнению с августом на 4% и составила 3,34 млн рублей. «С наступлением осени ряд производителей начал пересматривать свои прайс-листы, сокращая скидки и уменьшая размер „выгод“. Во-вторых, от месяца к месяцу существенно снижается доля продаж прошлогодних автомобилей. А цены на них ниже, чем на машины 2025 года выпуска», — пояснил Целиков.

Данные «Авто.ру» подтверждают выводы эксперта: размер скидки, включающей в себя бонусы за кредит, страховку и трейд-ин, уменьшился осенью с 23% до 21% по сравнению со вторым кварталом 2025 года. «В октябре тренд на рост средних цен на новые автомобили, скорее всего, продолжится», — предполагает Сергей Целиков.

Главная угроза: реформа утилизационного сбора

С 1 ноября 2025 года планируется кардинально изменить систему расчета утилизационного сбора. Если сейчас он зависит только от возраста машины (новые и старше трех лет) и объема двигателя, то с ноября в расчет хотят принимать еще и мощность двигателя. Одновременно с этим предполагается отменить возможность уплаты льготного утильсбора для мощных машин. Критичным для бензиновых и дизельных авто станет порог в 160 л. с. — все, что мощнее, будет подпадать под коммерческие тарифы.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Напомним, что сейчас есть две схемы уплаты так называемого утилизационного сбора (его берут помимо таможенных пошлин). Первая — это коммерческий утильсбор. Он сейчас составляет от 180 200 рублей за машины с мотором объемом до 1 литра до 2 742 200 рублей за автомобили с двигателем объемом более 3,5 литра. На популярные в России машины с мотором объемом от 1 до 2 литров коммерческий сбор равен 667 400 рублей, а от 2 до 3 литров — 1 875 400 рублей.

Однако если машину с мотором объемом до 3 литров ввозит частное лицо, то можно заплатить льготный сбор. Это всего 3400–5200 рублей. Но такой сбор доступен только физическим лицам («льготный» автомобиль нельзя продавать в течение одного года после доставки в Россию, иначе власти заставят заплатить разницу между льготным и коммерческим сбором).

Но если новые правила будут приняты, то уже с 1 ноября 2025 года на все машины с двигателями мощнее 160 л. с. нужно будет платить коммерческий утильсбор. Также будут серьезные ограничения и для электромобилей и подзаряжаемых гибридов. И при ввозе «лисянов» или «зиикров» придется платить сбор уже не 3400, а более 1,8 млн рублей.

Ориентировочные ставки утильсбора с 1 ноября 2025 года (предложения Минпромторга):

машины с двигателем до 160 л. с. — 3400 рублей (льготная ставка);

от 160 до 190 л. с. — 1 244 000 рублей;

от 190 до 220 л. с. — 1 320 000 рублей;

от 220 до 250 л. с. — 1 398 000 рублей;

от 250 до 280 л. с. — 1 532 000 рублей;

от 280 до 310 л. с. — 1 676 000 рублей;

от 310 до 340 л. с. — 1 836 000 рублей;

от 340 до 370 л. с. — 2 010 000 рублей.

Шесть главных способов сэкономить прямо сейчас

Несмотря на то, что средневзвешенные цены на автомобили стали расти, в продаже еще много машин со скидками. Но иногда, чтобы их получить, нужно постараться. Вот несколько лайфхаков, которые позволят сэкономить.

1. Использовать государственные программы поддержки

Самый эффективный способ экономии — государственные программы льготного автокредитования. В 2025 году на них выделено более 36 млрд рублей. Скидка составляет от 10% до 35% стоимости автомобиля, причем для электромобилей она может достигать 925 тыс. рублей.

По этой программе можно купить только автомобиль, который сделан в России и который стоит меньше 2 млн рублей (для машин с бензиновым мотором, для электрокаров ограничения по цене нет). Это Lada, УАЗ и «Москвич», а также электрические Evolute, Voyah и собираемые в Калининграде Amberauto.

Автомобили Lada на парковке перед дилерским центром Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда, если покупать машину с двигателем внутреннего сгорания, то воспользоваться программой могут не все. Получить скидку могут только семьи с детьми, медики, педагоги, военнослужащие, участники СВО и члены их семей.

2. Воспользоваться программами трейд-ин

В 2025 году дилеры дают большие скидки, если вы сдаете им в зачет свой старый автомобиль. Бонус может составить 100–200 тыс., а иногда и значительно больше.

Важный нюанс — стоимость выкупа может заметно отличаться у разных дилеров. «Если вы сдаете машину в трейд-ин, то не надо приезжать к дилеру и тут же соглашаться на сумму, которую он назовет. Для начала просто разместите объявление о продаже на Авто.ру или «Авито Авто». Посмотрите на реакцию рынка. Вы очень быстро поймете, за сколько у вас эту машину готовы купить. И уже затем можно ехать к дилеру. Сначала к одному, а потом к другим. Пусть каждый вам сделает предложение. И вы уже можете торговаться. Так вы можете легко увеличить цену на 50–100 тыс. рублей», — рассказал NEWS.ru автоэксперт Петр Баканов.

3. Взять выгодный кредит

В 2025 году в России установлена высокая ключевая ставка, в октябре она составляет 17% годовых. И считается, что сейчас брать кредиты невыгодно — слишком большой в итоге получается переплата.

Однако некоторые производители предлагают субсидированные кредиты. «Есть предложения под 0,01% годовых. То есть фактически беспроцентный заем. И в этом случае можно купить автомобиль в кредит, даже если у вас есть вся сумма. А наличные — положить в банк под 12–14% годовых. Полученных процентов как раз хватит на полис каско, еще и останется», — рассказал NEWS.ru автоэксперт Дмитрий Гайдукевич.

4. Поехать за машиной в другой город

Не обязательно покупать автомобиль в своем городе. Иногда машину выгоднее покупать в Москве, а порой самые интересные цены в регионах — нужно просто позвонить в несколько автосалонов и узнать, какие у них есть предложения и акции. «Разница в цене на кроссовер стоимостью 2,5–4 млн рублей в таких городах, как Москва и, например, Екатеринбург или Казань, может составлять 100–150 тыс. За эти деньги можно приехать в столицу из другого города, погулять по Москве, отдохнуть несколько дней в отеле и потом приехать обратно. Еще и останется», — пояснил Гайдукевич.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

5. Выбирать правильное время покупки

Менеджеры в автосалонах получают не только зарплату, но и премии. И часто их дают только при выполнении плана. Поэтому самые большие скидки можно получить в конце месяца или квартала — если для премии не хватает еще пары проданных машин, то менеджеры готовы на многое.

6. Торговаться при заказе допоборудования

Дополнительное оборудование — традиционная форма наценок дилеров, а значит, и возможность для торга. Многие автосалоны готовы предоставить скидки по 50–60% на установку сигнализаций, парктроников, видеорегистраторов и другого оборудования. Или даже согласны подарить их бесплатно при покупке машины.

Альтернативный подход — отказаться от переплаты за опции в салоне и установить их позже в независимом сервисе. Разница может составлять десятки тысяч рублей.

