Егорян объяснила быстрый вылет из шоу «Титаны» Фехтовальщица Егорян заявила, что физически не потянула участие в шоу «Титаны»

Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян объяснила ранний вылет из шоу «Титаны» тем, что «не вывозила физически». В разговоре с NEWS.ru спортсменка назвала проект сложным и интересным.

Прекрасное шоу. Очень сложное, но в то же время интересное. Мне как профессиональному спортсмену там было тяжело. Некоторые ребята нацелено работали и тренировались для этого шоу. У меня была немного другая подготовка. Я физически не вывозила. Я очень рано вылетела. Но как опыт — это было интересно, — заявила Егорян.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что политика не должна вмешиваться и влиять на спортивные соревнования. Она призвала правительства стран избегать смешения этих двух сфер жизни, а организаторов соревнований — обеспечивать участие всех допущенных спортсменов.

Данное заявление прозвучало на фоне недавних решений МОК в отношении Индонезии, которая лишилась права проводить международные соревнования из-за отказа выдать визы израильским гимнастам. Организация также прервала переговоры о проведении Олимпиады-2036 в этой стране.