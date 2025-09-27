Яркие лабубу и LEGO: фото дизайнерских игрушек с выставки Super Toys В Москве заработала выставка дизайнерских игрушек Super Toys

В Москве открылась выставка «Super Toys. Искусство внутри», посвященная феномену дизайнерских игрушек как новой форме современного искусства. Экспозиция разместилась в пространстве ДК «Кристалл». Она будет открыта для посещения вплоть до февраля 2026 года.

Проект занял более 1000 квадратных метров, представив публике собрание из 2000 уникальных арт-объектов. В основе экспозиции — коллекция Ильи Попова, соавтора «Смешариков» и одного из главных российских коллекционеров. Кураторами выступили Полина Котова и Дарья Глебова.

Выставка построена как многоуровневая арт-сцена с несколькими тематическими маршрутами. Гости могут познакомиться с ироничными и сатирическими работами Banksy, Рона Инглиша и Джейсона Фрини, погрузиться в фантастические вселенные Касин Лунга, Такаси Мураками, Хадзиме Сораямы, а также увидеть культовые произведения художника KAWS, находящиеся на стыке этих направлений.

В пространстве представлены фигурки LEGO, известные персонажи лабубу, а также супергерои.

Фото дизайнерских игрушек с выставки — в галерее NEWS.ru.