Глава «Ленкома» раскрыл главный страх Караченцова

Актер Николай Караченцов всегда боялся, что на сцене у него «что-то произойдет с голосом» из-за болезни, рассказал NEWS.ru президент театра «Ленком» Марк Варшавер на заседании Директорской ложи театров Москвы. По его словам, артист был уникальным, что особенно хорошо отражалось в его роли в спектакле «Юнона и Авось».

У него болезнь была, он постоянно боялся, что что-то произойдет с голосом. Постоянно пытался совершенствовать его. Наверное, это и не надо было, потому что он такой уникальный от природы, — сказал Варшавер.

Директор «Ленкома» также назвал «Юнону и Авось» главным спектаклем театра. Он добавил, что, к сожалению, никто из артистов не смог приблизиться к игре Караченцова.

Ранее президент «Ленкома» отмечал, что актеру Михаилу Ефремову будет непросто вернуться к театральной сцене. По его словам, в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», куда взяли артиста, ему предстоит крайне сложная адаптация. Он также назвал выдающимся актерский талант Ефремова, но подчеркнул, что не может судить о нем как о человеке, поскольку они не были близко знакомы.