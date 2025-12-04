Выписанный из больницы Збруев раскрыл детали возвращения в «Ленком» Актер Збруев заявил, что дату его появления на сцене «Ленкома» определит худрук

Народный артист РСФСР Александр Збруев заявил о возвращении в Московский государственный театр «Ленком». В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что точную дату его выхода на сцену определит художественный руководитель Владимир Панков.

Я не знаю, [когда выйду на сцену], это решит художественный руководитель. Но я готов к этому. Там 80 человек на сцене: и народных, и просто артистов. И все играют маленькие эпизоды по 30, 25, 40 секунд. И у каждой роли есть другой исполнитель. Так положено просто в театре, — сказал Збруев.

Ранее заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер заявил, что Збруева выписали из больницы. Он отметил, что состояние артиста замечательное. Сообщения об экстренной госпитализации Збруева из-за болей в животе появились в октябре. Приехавшие врачи забрали артиста в больницу со спазмами в кишечнике.

