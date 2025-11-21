Этот салат со шпротами удивил гостей больше «Мимозы»! Новый хит

Такой салат редко встретишь на праздничном столе, но он всегда собирает комплименты. Простой и быстрый рецепт вкусного блюда.

Для рецепта возьмите 1 банку шпрот (160–190 г), 3 яйца, 2 средних маринованных огурца, 1 небольшую луковицу, 2 отварные картофелины, 70 г твердого сыра, 2–3 ст. л. майонеза и немного соли. Картофель и яйца сварите и остудите. Яйца нарежьте кубиками, картофель измельчите мелкими кусочками — так салат будет нежнее. Огурцы порежьте соломкой, а лук мелко нашинкуйте и при желании обдайте кипятком, чтобы убрать резкость. Шпроты аккуратно достаньте из масла и разомните вилкой. Смешайте картофель, яйца, шпроты, огурцы и лук, добавьте сыр, натертый на крупной терке. Заправьте майонезом, попробуйте на соль — обычно шпроты и огурцы дают достаточно вкуса. Перемешайте и дайте салату настояться в холодильнике 20–30 минут.

Хотите более выразительный вкус? Добавьте чайную ложку горчицы в заправку или немного рубленого укропа.

Калорийность: около 185 ккал на 100 г; время приготовления: 25 минут.

