Куда сходить в Москве 15–16 ноября: подарки, Средневековье и Безруков

Чем заняться в выходные 15 и 16 ноября, куда сходить с девушкой, парнем, друзьями и родственниками — рассказываем в нашем материале! Афиша Москвы вновь заполнена интересными мероприятиями: премьеры спектаклей для детей, классическая музыка, маркет с сувенирами и кинопремьера с Сергеем Безруковым. Делимся идеями, как провести уик-энд так, чтобы никому не было скучно.

От Средневековья до новогоднего маркета: куда сходить в Москве 15 и 16 ноября с друзьями, девушкой и близкими

В «ГЭС-2» на этой неделе открылась новая выставка, куда будет интересно сходить в выходные любителям искусства разных эпох. В залах музея будут соседствовать работы Александра Бенуа, Федора Толстого, Льва Бакста, старинные иконы, скульптуры и гобелены с произведениями современных художников. Идея проекта — показать Средневековье и античность с нетипичной стороны.

Любителям классической музыки — прямая дорога на Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. В этом году мероприятие празднует свой 15-летний юбилей. В субботу симфонический оркестр имени Светланова исполнит мелодии Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова.

Международный фестиваль Мстислава Ростроповича Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Куда сходить с девушкой или парнем? Рекомендуем заглянуть в клуб «Смена»: 15 ноября тут проведут вечеринку в стиле популярной саги «Сумерки».

Подобрать подарки близким и друзьям в выходные можно будет в Музее Москвы. Тут пройдет «Маркет у моря» — проект, пришедший из Санкт-Петербурга. В эти выходные сходить сюда советуем не только для того, чтобы подобрать интересные вещи от локальных брендов, но и чтобы поучаствовать в мастер-классах. Организаторы обещают интересную программу и для взрослых, и для детей. В субботу, например, можно создать свои обвесы для сумок и поучиться макраме. А в воскресенье — вышить брошку и подарить вторую жизнь старой одежде.

В кино стартовал триллер «Искупление», роли в котором сыграли Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, рэпер Хаски. По сюжету мистической картины участник войны с Турцией 1877–1878 годов приезжает в родную деревню и сталкивается с мистическими происшествиями.

Театральные премьеры и зимнее волшебство: куда сходить в Москве с ребенком в выходные 15–16 ноября

До Нового года еще далеко, а в Москве уже идет «Щелкунчик». На необычную версию самого популярного зимнего спектакля можно сходить с ребенком 15 и 16 ноября. В одном представлении на «ВТБ Арене» соединятся балет, фигурное катание и музыка Петра Чайковского. Олимпийские чемпионы будут показывать трюки под живую музыку.

В Театре Камбуровой в субботу планируется премьера: режиссер Иван Рябенко представит свою версию истории Пеппи Длинныйчулок.

Куда сходить в выходные? Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

А в центре «Россия» запускается фестиваль «Зимние волшебники». Организаторы расскажут о необычных новогодних обычаях. С детьми в выходные советуем сходить, чтобы встретиться с мифическими персонажами разных народов. В этот раз посетителей ждут спектакль по чувашской легенде, знакомство с бурятским Дедом Морозом. А еще можно будет пройти викторины, сфотографироваться на специальных площадках и отправиться в виртуальное путешествие по России. Вход свободный, но понадобится регистрация.

Наука разных стран мира, тренировки и Алена Свиридова: куда сходить бесплатно в Москве в выходные 15 и 16 ноября

В выходные можно бесплатно послушать музыку! Концерт со свободным входом запланирован 15 ноября в центре «Три вокзала. Депо». Алена Свиридова исполнит свои самые известные композиции.

А еще в эту же дату советуем позаниматься спортом. В лофте «Весна» на Бауманской запланированы открытые тренировки. Тут же можно будет попробовать спортивное питание, проанализировать свою форму и посмотреть театрально-цирковое шоу «Цирк» с акробатами.

С 10 по 15 ноября в парке «Зарядье» проходит Открытая неделя науки стран БРИКС+ — серия бесплатных мероприятий для любителей науки. Они объединят исследователей и популяризаторов из России, Китая, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других государств. Программа, посвященная теме «Твоя квантовая Вселенная», представит новейшие открытия и технологии, подчеркивая роль международного научного сотрудничества.

