09 ноября 2025 в 17:30

Стало известно, когда Дед Мороз приедет в Москву

Поезд Деда Мороза приедет в Москву 2 января

Дед Мороз Дед Мороз Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза будет находиться в Москве 2 и 3 января 2026 года, следует из его расписания. Состав уже начал свое путешествие 9 ноября. 19 ноября он прибудет во Владивосток. Поезд завершит маршрут 11 января 2026 года в Великом Устюге.

Дед Мороз преодолеет более 20 тыс. километров и посетит 70 российских городов. В каждом населенном пункте запланированы развлекательные программы. В поезде оборудованы различные тематические вагоны: приемная главного зимнего волшебника, игровая зона «Сказочная деревня», а также передвижная сцена и кукольный театр для проведения представлений.

До этого турэксперт Наталия Ансталь в комментарии для NEWS.ru назвала Карелию, Костромскую область и Великий Устюг идеальными направлениями для новогоднего отдыха. По ее словам, эти регионы создают особую праздничную атмосферу благодаря природным ландшафтам и ассоциациям с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным говорил, что в вотчине Деда Мороза в Вологодской области стартовали масштабные работы по благоустройству и развитию территории. Мутко представил отчет о выполнении поручения главы государства по созданию комплексных планов развития для 200 российских городов. Он напомнил, что с 2016 года корпорация разработала уже 60 мастер-планов.

Москва
Дед Мороз
Новый год
праздники
