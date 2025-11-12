Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 17:15

Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов

Как приготовить безалкогольный глинтвейн Как приготовить безалкогольный глинтвейн Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда за окном холодно, кружка горячего напитка особенно ценится. Безалкогольный глинтвейн сохраняет всю атмосферу классического варианта: согревающие специи, насыщенный аромат цитрусовых, мягкая сладость фруктовых соков. Его можно подать детям, пить вечером, не переживая за сон, и экспериментировать до бесконечности, играя пропорциями. Собрали семь самых интересных рецептов лучшего напитка осени!

Классический глинтвейн на виноградном соке

Для основы берут 500 мл красного виноградного сока, добавляют по 1 палочке корицы и 2–3 ягодки гвоздики, кладут кусочек имбиря толщиной около 1 см, вливают 1 ст. л. меда и бросают кружок апельсина. Смесь прогревают на слабом огне до появления пара, не доводя до кипения, иначе аромат «убежит». Напиток получается густо-фруктовым, бархатистым, с мягкой пряной ноткой. Он особенно хорош в холодные вечера: дарит ощущение уюта, слегка бодрит и приятно согревает изнутри.

Яблочный напиток с корицей и звездчатым анисом

Сначала прогревают 600 мл натурального яблочного сока, кладут 1 звездочку аниса, 1/2 палочки корицы, 2 дольки апельсина и немного мускатного ореха на кончике ножа. Для сладости добавляют 1 чайную ложку сахара или меда. Такой вариант получается легче классического, с подчеркнутым яблочным профилем и тонким ароматом коры. Хорошо подчеркивает осенне-зимние десерты и отлично сочетается с печеньем. Дети его особенно любят за мягкий вкус и небольшой пряный акцент.

Цитрусовый вариант с имбирем

В сотейник отправляют 500 мл апельсинового сока, сок половины лимона, 5–6 тонких ломтиков свежего имбиря, 1 палочку корицы и 1 ч. л. меда. Напиток прогревают аккуратно, чтобы не потерялись эфирные масла. Вкус получается освежающе-пряным, без приторности. Такой безалкогольный глинтвейн абсолютно универсален: бодрит за счет имбиря, одновременно греет и помогает справляться с сезонной усталостью. Подают его горячим, а в кружку можно бросить маленькую веточку розмарина — аромат станет глубже.

Вишневый глинтвейн с ванилью

Основа — 500 мл вишневого сока, желательно с легкой кислинкой. Добавляют 1/4 ванильного стручка (или щепотку ванильного сахара), 1 палочку корицы, 4 ягодки гвоздики, 2 кружка апельсина и 1 ст. л. сахара. Вишня великолепно дружит с ванилью: сладость обволакивает, специи создают уютный аромат, а кислинка не дает напитку стать тяжелым. Такой вариант любят под сырники, домашние пироги и печеные яблоки. Особенно хорош, когда хочется согреться вечером, но избежать кофеина.

Осенний глинтвейн: рецепт Осенний глинтвейн: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадный напиток с пряностями

Для этого варианта разогревают 400 мл молока и добавляют 100 мл какао, затем кладут щепотку корицы, щепотку мускатного ореха, маленький кусочек горького шоколада (около 20 г) и 1/2 ч. л. сахара. Консистенция получается плотнее, чем у классического глинтвейна, а вкус — насыщенным и десертным. Текстура напоминает горячий шоколад, но с характером зимнего напитка. Многие подают его с маленькой зефиркой — получается очень уютно и по-домашнему.

Глинтвейн на гранатовом соке с кардамоном

Сначала прогревают 500 мл гранатового сока, кладут 3–4 коробочки кардамона, палочку корицы, 2 дольки апельсина и 1 ч. л. меда. Гранат дает благородную терпкость, кардамон — восточную теплоту. Этот вариант считается одним из самых ароматных. Важно не кипятить, чтобы сохранить сочность вкуса. Отлично подходит для зимних встреч с друзьями: запах быстро наполняет кухню и создает праздничное настроение.

Чайный безалкогольный напиток с пряностями

Заваривают крепкую основу из 500 мл черного чая, добавляют 2 ломтика лимона, щепотку корицы, щепотку звездчатого аниса, 1 ч. л. сахара и чайную ложку меда. Этот напиток любят те, кто хочет согреться, но не любит фруктовые основы. Пряности делают чай глубже, лимон добавляет свежести, а сладость выравнивает кислотность. Такой глинтвейн отлично подходит в офисе зимой — готовится быстро, а эффект очень заметен.

Совет напоследок

  • Не кипятите напиток — именно температура 70–80 °C раскрывает ароматы.

  • И дайте ему дойти 5–10 минут под крышкой, чтобы специи «пожили» в тепле.

