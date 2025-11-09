Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 07:45

Забудьте о калорийной выпечке! Эти яблочные слойки с корицей — легкость и наслаждение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт я обнаружил совершенно случайно, просматривая видео азиатских кулинаров в интернете. Идея использовать рисовую бумагу вместо теста показалась настолько безумной, что я немедленно отправился на кухню экспериментировать. Результат превзошел все ожидания — хрустящие, воздушные слойки с яблочной начинкой стали настоящим открытием. Теперь это мой любимый способ быстро приготовить десерт, когда гости уже звонят в домофон.

Готовлю так: три яблока очищаю от кожуры, нарезаю мелкими кубиками и томлю на сковороде с щепоткой корицы до мягкости. Рисовую бумагу опускаю в воду на 10–15 секунд, пока она не станет пластичной. На каждую пластину выкладываю ложку яблочной начинки, посыпаю измельченным печеньем без сахара и аккуратно заворачиваю конвертиком. Смазываю взбитым яйцом и выкладываю на противень. Запекаю при 200°C 10–12 минут до золотистого цвета. Подаю с капелькой топинга — получается настолько легкий и хрустящий десерт, что невозможно поверить в отсутствие масла и слоеного теста.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Читайте также
После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле
Семья и жизнь
После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле
Картошка-гармошка с беконом — ужин без суеты и хлопот
Семья и жизнь
Картошка-гармошка с беконом — ужин без суеты и хлопот
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Семья и жизнь
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Готовлю торт «Чиприани» вместо «Наполеона» — мой личный козырь для особых случаев
Общество
Готовлю торт «Чиприани» вместо «Наполеона» — мой личный козырь для особых случаев
Его можно есть тоннами и худеть: обалденный шоколадный пирог — такой вкусный, что его можно дополнить мороженым и подать на праздник
Общество
Его можно есть тоннами и худеть: обалденный шоколадный пирог — такой вкусный, что его можно дополнить мороженым и подать на праздник
еда
рецепты
десерты
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сильное лобби»: Кнайсль объяснила, кто в США блокирует мир на Украине
День полиции: когда отмечают в 2025 году, как поздравляют
«То и дело хохочет»: Пушков уличил Рютте в безразличии к судьбе Европы
Секрет сочной куриной грудки: маринад, который работает на 100%
Синоптик сообщил, будет ли снег в европейской части России
Трофейный Leopard для Путина, бегство десанта: новости СВО к утру 9 ноября
В Малави проверят законность выезда своих гражданок в Россию
Одна страна ЕС объявила себя дроновой сверхдержавой
«Значительные цифры»: в Германии удивились масштабам дезертирства в ВСУ
Определился победитель в матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Тампой»
Украине подарили старые рыбацкие сети для «ловли» беспилотников
Белоруссия понадеялась на открытие границы Литвой
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 ноября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 9 ноября: инфографика
ВСУ запустили по России свыше 40 БПЛА за одну ночь
В МВД составили топ самых популярных тем объявлений мошенников
Ученые получили первый сигнал с «инопланетного корабля»
«Крупнейшее поражение»: Столтенберг указал на исторический провал НАТО
«Прошло 40 дней»: Симоньян заявила о возобновлении выпуска «Ч.Т.Д.»
Водителям объяснили, какое наказание грозит за езду со скрытым госномером
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.