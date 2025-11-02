Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 15:15

Лечебная диета «Стол № 5»: правила, продукты и меню на неделю

Когда можно сидеть на диете «Стол № 5» Когда можно сидеть на диете «Стол № 5» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лечебная диета «Стол № 5» по праву считается одной из наиболее знаменитых и широко применяемых систем питания в российской медицине. Придуманная терапевтом Мануилом Певзнером, она представляет собой не просто временное ограничение, а полноценную стратегию питания. Диета помогает нормализовать функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря. «Стол № 5» назначают людям с гастритом, холециститом, циррозом печени. А еще так часто рекомендуют питаться после операций.

Как питаться на этой диете Певзнера? Кому эта схема питания противопоказана, а кому разрешена? Разобрались в нашей статье. А еще перечислили продукты, которые можно и нельзя есть на диете «Стол № 5».

Основные принципы диеты «Стол № 5»

Успех лечения с помощью диеты «Стол № 5» кроется в строгом соблюдении нескольких краеугольных принципов, которые регулируют состав пищи, ее обработку и режим приема. По задумке Певзнера, в этой системе питания снижено содержание жиров (особенно тугоплавких) и холестерина, но сохраняется достаточное количество белков и углеводов.

  • Химическое щажение означает исключение продуктов, которые вызывают избыточную секрецию пищеварительных соков, стимулируют моторику кишечника и содержат экстрактивные вещества (бульоны, специи, копчености). Эти продукты заставляют печень работать в усиленном режиме.

  • Термическое щажение предполагает запрет на употребление чересчур холодной или очень горячей пищи. Оптимальная температура еды должна быть в диапазоне 15–60 °C.

Главными способами приготовления блюд при соблюдении диеты «Стол № 5» считаются варка, запекание и готовка на пару. Жареные блюда строго исключаются, ведь при жарке образуются вредные соединения и продукты распада жиров, создающие лишнюю нагрузку на печень. Мясо, рыбу и овощи рекомендуется подавать в измельченном или протертом виде — особенно в период обострения болезни или на первых этапах лечебного питания.

Режим питания должен быть строго дробным: пищу следует принимать 5-6 раз в день небольшими порциями. Такой режим обеспечивает равномерное поступление желчи в двенадцатиперстную кишку, что предотвращает ее застой в желчном пузыре. Ужинать рекомендуется не позднее чем за два-три часа до сна.

Меню на неделю на диете «Стол № 5» Меню на неделю на диете «Стол № 5» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нормы и баланс нутриентов

Суточный рацион на диете «Стол № 5» выглядит следующим образом:

  • Белки. 80–90 г (50% животные, 50% растительные). Белок необходим для восстановления клеток печени.

  • Жиры. 80–90 г (30% растительные). Жиры ограничиваются, но полностью не исключаются, так как они участвуют в желчеотделении.

  • Углеводы. 300–350 г (в том числе 50–60 г сахара).

  • Соль. Ограничивается до 5 г в сутки.

  • Жидкость. Не менее 1,5–2 л свободной жидкости (негазированная вода, отвар шиповника).

Пациентам полезно заранее продумать рацион для «Стола № 5», используя подробное меню на каждый день, где расписаны блюда и способы приготовления. Общая калорийность рациона должна составлять 2200–2500 ккал, что соответствует физиологическим потребностям взрослого человека.

Полная таблица: разрешенные и запрещенные продукты

Понимание того, какие продукты можно включать в рацион, а какие должны быть полностью исключены, является основой успешного соблюдения диеты. Перед вами список разрешенных продуктов и полный перечень ограничений для диеты «Стол № 5».

Таблица запрещенных и разрешенных продуктов для диеты «Стол № 5» Таблица запрещенных и разрешенных продуктов для диеты «Стол № 5» Фото: NEWS.ru

Если вы хотите узнать, что нельзя есть при диете «Стол № 5», то полный перечень запретов всегда следует сверять с таблицей. Главный принцип — щадящее, дробное и теплое питание — должен стать постоянной привычкой, чтобы обеспечить долгосрочное здоровье печени и желчевыводящих путей.

Рецепты для диеты «Стол № 5» Рецепты для диеты «Стол № 5» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Примерное меню на неделю с рецептами

Соблюдение диеты не означает отказ от вкусной и разнообразной пищи. Планируя примерное меню по рациону «Стол № 5» на 7 дней, можно обеспечить регулярное поступление липотропных веществ и желчегонных компонентов.

Основной принцип — питаться по 5-6 раз за день. Завтрак должен быть самым сытным, а ужин — легким. Чтобы лучше понять принципы питания, рассмотрим подробное меню для «Стола № 5» на каждый день. Можете адаптировать его под свои предпочтения.

Понедельник

  • Первый прием пищи — овсянка на разбавленном молоке с печеным яблоком.

  • Второй прием пищи — суп-пюре из кабачков, отварная куриная грудка с гречкой.

  • Третий прием пищи — треска на пару с картофельным пюре.

Рецепт супа-пюре: 2 средних кабачка очистить, нарезать кубиками, отварить до мягкости с одной картофелиной. Измельчить блендером, добавить 100 мл нежирного молока и проварить 5 минут.

Вторник

  • Первый прием пищи — белковый омлет из двух яиц.

  • Второй прием пищи — вегетарианский борщ, тефтели из индейки с рисовой кашей.

  • Третий прием пищи — творожная запеканка с манкой.

Среда

  • Первый прием пищи — рисовая каша с тыквой.

  • Второй прием пищи — суп с вермишелью, отварная говядина с морковным пюре.

  • Третий прием пищи — запеченный хек с цветной капустой.

Четверг

  • Первый прием пищи — манная каша с фруктовым пюре.

  • Второй прием пищи — крем-суп из цветной капусты, куриные кнели с вермишелью.

  • Третий прием пищи — суфле из индейки с тушеными кабачками.

Пятница

  • Первый прием пищи — творог со сметаной и медом.

  • Второй прием пищи — свекольник, рыбные тефтели с картофельным пюре.

  • Третий прием пищи — гречка с паровыми котлетами из телятины.

Суббота

  • Первый прием пищи — овсяная каша с бананом.

  • Второй прием пищи — суп с рисом и овощами, судак отварной с морковью.

  • Третий прием пищи — запеканка из кабачков и картофеля.

Воскресенье

  • Первый прием пищи — белковый омлет с брокколи.

  • Второй прием пищи — крем-суп, тушеный кролик с гречкой.

  • Третий прием пищи — творожное суфле с печеным яблоком.

Для супа идеально подходят картофель, морковь, тыква и цветная капуста. Овощи отвариваются до мягкости в овощном отваре или воде. Затем с помощью блендера превращаются в однородное пюре. Для заправки можно использовать небольшое количество сливочного масла или нежирной сметаны. Полностью исключается пассеровка (зажарка) овощей.

Подобное меню на неделю для «Стола № 5» с рецептами обеспечивает разнообразие и полноценное питание. Для перекусов идеально подходят галетное печенье, сухарики из белого хлеба, бананы или печеные яблоки.

Запрещенные и разрешенные продукты на диете «Стол № 5» Запрещенные и разрешенные продукты на диете «Стол № 5» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частые вопросы и ошибки на диете

Важно понимать, что диета «Стол № 5» назначается в период устойчивой ремиссии. Если же заболевание находится в острой фазе (например, острый гепатит, холецистит), назначается более строгий «Стол № 5А». В отличие от диеты «Стол № 5», список разрешенных продуктов которой уже широк, диета № 5А требует обязательного протирания всей пищи, еще более строгого ограничения жиров и обязательного исключения овощей, богатых клетчаткой.

Почему запрещена свежая белокочанная капуста?

Многих удивляет, что в список разрешенных и запрещенных продуктов «Стола № 5» входит капуста, но не как полезный овощ, а как вредный. Дело в том, что она содержит грубую, трудно перевариваемую клетчатку, которая вызывает повышенное газообразование и вздутие. Поэтому ее можно употреблять только в тушеном виде. Хочется капусты? Поешьте цветную или брокколи.

Ошибки, приводящие к срывам и обострениям

  • Употребление холодных напитков (сока или воды со льдом) или мороженого часто провоцирует спазм желчного пузыря, что может вызвать острый приступ боли.

  • Даже разрешенные овощи, если их съесть слишком много сырыми, могут вызвать брожение и раздражение слизистой.

  • Пациенты ошибочно полагают, что избегают жира, но забывают о нем в готовых полуфабрикатах, колбасных изделиях, майонезе и тортах, содержащих маргарин.

Что делать с кофе?

Кофе и какао содержат пурины и экстрактивные вещества, которые оказывают сильное стимулирующее действие на секреторную функцию желудка и печени. Они могут провоцировать спазм. Вместо них пейте чай с молоком, натуральные соки (разбавленные и некислые), а лучше — отвар шиповника. Он богат витамином С и обладает мягким желчегонным действием.

И хотя список разрешенных продуктов для диеты «Стол № 5» кажется сильно ограничивающим, при правильном подходе она позволяет питаться вкусно, полезно и с пользой для здоровья.

Читайте о лечебной диете «Стол № 4» у нас на сайте.

Читайте также
Названы российские регионы, где водится самая полезная морская рыба
Здоровье/красота
Названы российские регионы, где водится самая полезная морская рыба
«Пол залит кровью с запахом колы»: «зумерский» тренд чуть не убил подростка
Россия
«Пол залит кровью с запахом колы»: «зумерский» тренд чуть не убил подростка
Как приготовить баклажаны с тофу для похудения: быстро и полезно
Семья и жизнь
Как приготовить баклажаны с тофу для похудения: быстро и полезно
Готовим курицу на банке в духовке: секрет сочного мяса и хрустящей корочки
Семья и жизнь
Готовим курицу на банке в духовке: секрет сочного мяса и хрустящей корочки
«Курица под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане на одном противне
Общество
«Курица под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане на одном противне
диеты
здоровье
правильное питание
кулинария
рецепты
меню
ЖКТ
врачи
похудение
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В президентской библиотеке в Кремле обнаружен фрагмент танка
Черному риелтору с двумя пожизненными компенсируют «судебную волокиту»
В Верховной раде назвали популизмом социальные инициативы Зеленского
Судья за рулем Lexus насмерть сбила человека на Украине
Скончался известный фотограф
Карл III прервал молчание после кровавой резни в поезде на востоке Британии
«Может, одумаются»: депутат о последствиях ядерных испытаний США
Атака БПЛА сорвала десятки рейсов и планы отдыхающих
В Сеть попали кадры из личной библиотеки Путина с подарками от бойцов СВО
Детство на Украине, сын во Франции, новые роли: как живет Сергей Барковский
В ЛНР разрешили избавляться от агрессивных животных
Бывший украинский военный раскрыл, сколько стоит уволиться из ВСУ
Сотрудники прокуратуры постучались в дверь квартиры рэпера Icegergert
Скандал с россиянами в разрушенном отеле Кубы получил неожиданный поворот
Политолог раскрыл цель заявлений Маска о запрете спасать астронавтов с МКС
Снежный шторм накроет один регион России
Стало известно, где «на Руси» лечиться хорошо
Раскрыты причины отмены «Некрокомиккона»
Лечебная диета «Стол № 5»: правила, продукты и меню на неделю
Лифт с девушкой внутри сорвался с 12-го этажа в Москве
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.