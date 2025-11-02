Лечебная диета «Стол № 5»: правила, продукты и меню на неделю

Когда можно сидеть на диете «Стол № 5»

Лечебная диета «Стол № 5» по праву считается одной из наиболее знаменитых и широко применяемых систем питания в российской медицине. Придуманная терапевтом Мануилом Певзнером, она представляет собой не просто временное ограничение, а полноценную стратегию питания. Диета помогает нормализовать функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря. «Стол № 5» назначают людям с гастритом, холециститом, циррозом печени. А еще так часто рекомендуют питаться после операций.

Как питаться на этой диете Певзнера? Кому эта схема питания противопоказана, а кому разрешена? Разобрались в нашей статье. А еще перечислили продукты, которые можно и нельзя есть на диете «Стол № 5».

Основные принципы диеты «Стол № 5»

Успех лечения с помощью диеты «Стол № 5» кроется в строгом соблюдении нескольких краеугольных принципов, которые регулируют состав пищи, ее обработку и режим приема. По задумке Певзнера, в этой системе питания снижено содержание жиров (особенно тугоплавких) и холестерина, но сохраняется достаточное количество белков и углеводов.

Химическое щажение означает исключение продуктов, которые вызывают избыточную секрецию пищеварительных соков, стимулируют моторику кишечника и содержат экстрактивные вещества (бульоны, специи, копчености). Эти продукты заставляют печень работать в усиленном режиме.

Термическое щажение предполагает запрет на употребление чересчур холодной или очень горячей пищи. Оптимальная температура еды должна быть в диапазоне 15–60 °C.

Главными способами приготовления блюд при соблюдении диеты «Стол № 5» считаются варка, запекание и готовка на пару. Жареные блюда строго исключаются, ведь при жарке образуются вредные соединения и продукты распада жиров, создающие лишнюю нагрузку на печень. Мясо, рыбу и овощи рекомендуется подавать в измельченном или протертом виде — особенно в период обострения болезни или на первых этапах лечебного питания.

Режим питания должен быть строго дробным: пищу следует принимать 5-6 раз в день небольшими порциями. Такой режим обеспечивает равномерное поступление желчи в двенадцатиперстную кишку, что предотвращает ее застой в желчном пузыре. Ужинать рекомендуется не позднее чем за два-три часа до сна.

Нормы и баланс нутриентов

Суточный рацион на диете «Стол № 5» выглядит следующим образом:

Белки. 80–90 г (50% животные, 50% растительные). Белок необходим для восстановления клеток печени.

Жиры. 80–90 г (30% растительные). Жиры ограничиваются, но полностью не исключаются, так как они участвуют в желчеотделении.

Углеводы. 300–350 г (в том числе 50–60 г сахара).

Соль. Ограничивается до 5 г в сутки.

Жидкость. Не менее 1,5–2 л свободной жидкости (негазированная вода, отвар шиповника).

Пациентам полезно заранее продумать рацион для «Стола № 5», используя подробное меню на каждый день, где расписаны блюда и способы приготовления. Общая калорийность рациона должна составлять 2200–2500 ккал, что соответствует физиологическим потребностям взрослого человека.

Полная таблица: разрешенные и запрещенные продукты

Понимание того, какие продукты можно включать в рацион, а какие должны быть полностью исключены, является основой успешного соблюдения диеты. Перед вами список разрешенных продуктов и полный перечень ограничений для диеты «Стол № 5».

Если вы хотите узнать, что нельзя есть при диете «Стол № 5», то полный перечень запретов всегда следует сверять с таблицей. Главный принцип — щадящее, дробное и теплое питание — должен стать постоянной привычкой, чтобы обеспечить долгосрочное здоровье печени и желчевыводящих путей.

Примерное меню на неделю с рецептами

Соблюдение диеты не означает отказ от вкусной и разнообразной пищи. Планируя примерное меню по рациону «Стол № 5» на 7 дней, можно обеспечить регулярное поступление липотропных веществ и желчегонных компонентов.

Основной принцип — питаться по 5-6 раз за день. Завтрак должен быть самым сытным, а ужин — легким. Чтобы лучше понять принципы питания, рассмотрим подробное меню для «Стола № 5» на каждый день. Можете адаптировать его под свои предпочтения.

Понедельник

Первый прием пищи — овсянка на разбавленном молоке с печеным яблоком.

Второй прием пищи — суп-пюре из кабачков, отварная куриная грудка с гречкой.

Третий прием пищи — треска на пару с картофельным пюре.

Рецепт супа-пюре: 2 средних кабачка очистить, нарезать кубиками, отварить до мягкости с одной картофелиной. Измельчить блендером, добавить 100 мл нежирного молока и проварить 5 минут.

Вторник

Первый прием пищи — белковый омлет из двух яиц.

Второй прием пищи — вегетарианский борщ, тефтели из индейки с рисовой кашей.

Третий прием пищи — творожная запеканка с манкой.

Среда

Первый прием пищи — рисовая каша с тыквой.

Второй прием пищи — суп с вермишелью, отварная говядина с морковным пюре.

Третий прием пищи — запеченный хек с цветной капустой.

Четверг

Первый прием пищи — манная каша с фруктовым пюре.

Второй прием пищи — крем-суп из цветной капусты, куриные кнели с вермишелью.

Третий прием пищи — суфле из индейки с тушеными кабачками.

Пятница

Первый прием пищи — творог со сметаной и медом.

Второй прием пищи — свекольник, рыбные тефтели с картофельным пюре.

Третий прием пищи — гречка с паровыми котлетами из телятины.

Суббота

Первый прием пищи — овсяная каша с бананом.

Второй прием пищи — суп с рисом и овощами, судак отварной с морковью.

Третий прием пищи — запеканка из кабачков и картофеля.

Воскресенье

Первый прием пищи — белковый омлет с брокколи.

Второй прием пищи — крем-суп, тушеный кролик с гречкой.

Третий прием пищи — творожное суфле с печеным яблоком.

Для супа идеально подходят картофель, морковь, тыква и цветная капуста. Овощи отвариваются до мягкости в овощном отваре или воде. Затем с помощью блендера превращаются в однородное пюре. Для заправки можно использовать небольшое количество сливочного масла или нежирной сметаны. Полностью исключается пассеровка (зажарка) овощей.

Подобное меню на неделю для «Стола № 5» с рецептами обеспечивает разнообразие и полноценное питание. Для перекусов идеально подходят галетное печенье, сухарики из белого хлеба, бананы или печеные яблоки.

Частые вопросы и ошибки на диете

Важно понимать, что диета «Стол № 5» назначается в период устойчивой ремиссии. Если же заболевание находится в острой фазе (например, острый гепатит, холецистит), назначается более строгий «Стол № 5А». В отличие от диеты «Стол № 5», список разрешенных продуктов которой уже широк, диета № 5А требует обязательного протирания всей пищи, еще более строгого ограничения жиров и обязательного исключения овощей, богатых клетчаткой.

Почему запрещена свежая белокочанная капуста?

Многих удивляет, что в список разрешенных и запрещенных продуктов «Стола № 5» входит капуста, но не как полезный овощ, а как вредный. Дело в том, что она содержит грубую, трудно перевариваемую клетчатку, которая вызывает повышенное газообразование и вздутие. Поэтому ее можно употреблять только в тушеном виде. Хочется капусты? Поешьте цветную или брокколи.

Ошибки, приводящие к срывам и обострениям

Употребление холодных напитков (сока или воды со льдом) или мороженого часто провоцирует спазм желчного пузыря, что может вызвать острый приступ боли.

Даже разрешенные овощи, если их съесть слишком много сырыми, могут вызвать брожение и раздражение слизистой.

Пациенты ошибочно полагают, что избегают жира, но забывают о нем в готовых полуфабрикатах, колбасных изделиях, майонезе и тортах, содержащих маргарин.

Что делать с кофе?

Кофе и какао содержат пурины и экстрактивные вещества, которые оказывают сильное стимулирующее действие на секреторную функцию желудка и печени. Они могут провоцировать спазм. Вместо них пейте чай с молоком, натуральные соки (разбавленные и некислые), а лучше — отвар шиповника. Он богат витамином С и обладает мягким желчегонным действием.

И хотя список разрешенных продуктов для диеты «Стол № 5» кажется сильно ограничивающим, при правильном подходе она позволяет питаться вкусно, полезно и с пользой для здоровья.

