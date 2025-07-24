Утренние ритуалы для здоровья ЖКТ — начинаем день правильно

Правильное начало дня может значительно улучшить работу пищеварительной системы и поддержать здоровье печени. Несколько простых утренних ритуалов помогают запустить естественные процессы очищения и подготовить организм к приему пищи. Эти привычки не требуют много времени, но приносят ощутимую пользу.

Проснувшись, выпейте стакан теплой воды с лимоном: это стимулирует выработку желудочного сока и помогает печени. Сделайте легкий самомассаж живота по часовой стрелке, чтобы активировать перистальтику кишечника. Не пропускайте завтрак — идеально подойдет овсянка или другие цельнозерновые каши. Добавьте в утреннее меню продукты с горьковатым вкусом — руколу, цикорий или расторопшу, которые поддерживают работу печени. Завершите утренний ритуал короткой прогулкой или легкой гимнастикой: физическая активность улучшает кровообращение всех органов, включая пищеварительную систему.

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