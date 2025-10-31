Диетолог рассказала о неочевидной пользе овсянки

Употребление овсянки может снизить риски раннего старения и развития некоторых заболеваний, заявила «Вечерней Москве» диетолог Дарья Русакова. Она отметила, что в этом продукте есть клетчатка и антиоксиданты.

У овсянки есть свои плюсы и минусы. Из положительных сторон — она является источником клетчатки, которая нормализует пищеварение и помогает контролировать уровень холестерина. В овсянке содержатся антиоксиданты, которые могут помочь снизить риски преждевременного старения и развития некоторых заболеваний, — подчеркнула Русакова.

При этом в этом продукте содержится фитиновая кислота, которая способна влиять на усвоение ряда минералов, в том числе кальция. В связи с этим не следует включать овсянку в ежедневный рацион. Врач также предостерегла от употребления этого продукта людей с целиакией, непереносимостью глютена и болезнями ЖКТ. Россиянам также отметили, что готовить овсянку на ужин — это ошибка. Лучше съесть ее как минимум за четыре часа до сна.

Ранее диетолог Наталья Мизинова заявила, что средиземноморская диета считается самой полезной в мире. По ее словам, употребление рыбы и морепродуктов существенно продлевает жизнь.