Врач ответила, какая диета считается самой полезной в мире Врач Мизинова: средиземноморская диета считается самой полезной в мире

Средиземноморская диета считается самой полезной в мире, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, употребление рыбы и морепродуктов существенно продлевает жизнь.

В регионах, где едят большое количество рыбы и морепродуктов, есть своя диета — средиземноморская. Она действительно считается на данный момент самой полезной в мире. Люди, питающиеся по средиземноморскому стилю, чаще всего являются долгожителями, — объяснила Мизинова.

При этом она отметила, что данный тип питания подходит не всем людям. Например, по словам врача, россияне традиционно питались другими продуктами, поэтому их организм не настроен на переваривание средиземноморской пищи.

Но мы не забываем о том, что у нас есть такое понятие, как сезонность, устойчивое питание и генетические системы людей. Например, жители Поволжья настроены на совершенно другой тип питания, нежели средиземноморская диета, и на переваривание других продуктов, — резюмировала Мизинова.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что веганство может вызывать нарушения гормонального фона. Кроме того, по ее словам, такой способ питания часто негативно сказывается на мышечной массе и общем состоянии организма.