Россиянам назвали весомую причину отказаться от веганства

Веганство может вызывать нарушения гормонального фона, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. Кроме того, по ее словам, такой способ питания часто негативно сказывается на мышечной массе и общем состоянии организма.

Веганством называется тип питания без продуктов животного происхождения, исходя из различных целей, например этических или экологических. Несмотря на плюсы этого стиля питания, есть определенные риски для здоровья. Важно сказать о возможных гормональных нарушениях, что особенно опасно для детей и беременных, а также стоит быть осторожными при выборе такого типа питания в пожилом возрасте, так как это может привести к потере мышечной массы и нарушению усвоения полезных веществ, — предупредила Чаевская.

Она подчеркнула, что исключение продуктов животного происхождения из рациона может вызвать дефицит некоторых важных веществ. В частности, по ее словам, речь идет о белке, который необходим для построения мышц, кожи и внутренних органов, и витамине B12, важном для нервной системы и кроветворения. Кроме того, как отметила специалист, веганство может привести к дефициту железа в организме, что чревато анемией.

Также может наблюдаться нехватка омега-3 жирных кислот, которые необходимы для работы мозга и сердечно-сосудистой системы, и витамина D, который необходим для здоровья костей. Можно недосчитаться минералов — калия, цинка, йода, — которые важны для правильной работы организма. Таким образом, веганство требует тщательного и ответственного планирования своего рациона с регулярным контролем здоровья и консультациями со специалистами, — заключила Чаевская.

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила о рисках веганской диеты для детей, поскольку она может привести к эрозиям в ЖКТ и язве желудка. По ее словам, это происходит из-за недостатка белка и отсутствия некоторых незаменимых аминокислот в растительной пище.