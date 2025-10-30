Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 05:30

Россиянам назвали весомую причину отказаться от веганства

Нутрициолог Чаевская: веганство может привести к гормональным нарушениям

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Веганство может вызывать нарушения гормонального фона, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. Кроме того, по ее словам, такой способ питания часто негативно сказывается на мышечной массе и общем состоянии организма.

Веганством называется тип питания без продуктов животного происхождения, исходя из различных целей, например этических или экологических. Несмотря на плюсы этого стиля питания, есть определенные риски для здоровья. Важно сказать о возможных гормональных нарушениях, что особенно опасно для детей и беременных, а также стоит быть осторожными при выборе такого типа питания в пожилом возрасте, так как это может привести к потере мышечной массы и нарушению усвоения полезных веществ, — предупредила Чаевская.

Она подчеркнула, что исключение продуктов животного происхождения из рациона может вызвать дефицит некоторых важных веществ. В частности, по ее словам, речь идет о белке, который необходим для построения мышц, кожи и внутренних органов, и витамине B12, важном для нервной системы и кроветворения. Кроме того, как отметила специалист, веганство может привести к дефициту железа в организме, что чревато анемией.

Также может наблюдаться нехватка омега-3 жирных кислот, которые необходимы для работы мозга и сердечно-сосудистой системы, и витамина D, который необходим для здоровья костей. Можно недосчитаться минералов — калия, цинка, йода, — которые важны для правильной работы организма. Таким образом, веганство требует тщательного и ответственного планирования своего рациона с регулярным контролем здоровья и консультациями со специалистами, — заключила Чаевская.

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила о рисках веганской диеты для детей, поскольку она может привести к эрозиям в ЖКТ и язве желудка. По ее словам, это происходит из-за недостатка белка и отсутствия некоторых незаменимых аминокислот в растительной пище.

диеты
здоровье
питание
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Была разруха»: Герасимов о Театре сатиры и на Ордынке, Боякове, Газарове
Выдвиженец Трампа отказался от должности из-за российских связей
Зоопсихолог объяснила любовь некоторых кошек к дыням
США нанесли удар по нарколодке в Тихом океане
Парковки Самары: бесплатные места скоро станут платными. Изучаем локации
Трамп разрешил Южной Корее построить атомную подводную лодку
Технолог ответила, можно ли набивать стиральную машину бельем под завязку
Самый лучший рассыпчатый манник на сметане! Самый простой и удачный рецепт
К чему снится сломанный гнилой зуб: о чем предупреждает сон
Число долларовых миллиардеров в России выросло до 128 человек
Россиянам рассказали, чем может обернуться бардак на рабочем месте
Удар «Урагана» и потеря Константиновки: успехи ВС РФ к утру 30 октября
Видеть себя в свадебном платье: что предсказывают популярные сонники
Украина потеряла 100 тысяч молодых мужчин за два месяца
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 октября
Россиянам назвали весомую причину отказаться от веганства
В Пусане началась встреча Си Цзиньпина и Трампа
Врач назвала самый полезный ингредиент шаурмы
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с купюрами
Названы необычные полезные свойства уксуса
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла
Общество

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.