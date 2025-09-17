Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 11:59

Врач рассказала, чем веганство опасно для детей

Терапевт Волгина: родители-веганы могут довести детей до эрозии и язвы желудка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Веганская диета опасна для детей из-за риска развития эрозий в ЖКТ и язвы желудка, заявила NEWS.ru доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. По ее словам, заболевания могут появиться на фоне недостаточного потребления белка и отсутствия в растительной пище ряда незаменимых аминокислот.

Слизистая желудочно-кишечного тракта обновляется каждый день за счет пищевого комка, который формируется из принимаемой пищи. Если белка в нем недостаточно и там отсутствуют незаменимые аминокислоты, то в слизистой может начаться эрозивно-язвенный процесс, который может приводить к кровотечениям, нарушению пищеварения и работы всего организма. К сожалению, существуют печально известные случаи смерти детей в веганских семьях. Питание ребенка должно быть полноценным и сбалансированным, а менять рацион следует под контролем врачей, — сказала Волгина.

Она добавила, что дети веганов могут иметь дефицит веса и недоразвитую мышечную систему. По словам терапевта, подобный образ питания также может привести к отставанию в физическом и умственном развитии.

Ранее нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион заявила, что с наступлением осени в рацион рекомендуется добавлять облепиху, тыкву, кабачок, яблоки и грибы. По ее словам, в ягоде содержится обилие витаминов и микроэлементов, в том числе натрий, железо, магний и фосфор.

веганы
вегетарианцы
Россия
дети
здоровье
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
