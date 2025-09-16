Нутрициолог перечислила самые полезные продукты в начале осени

С наступлением осени в рацион рекомендуется добавить облепиху, тыкву, кабачок, яблоки и грибы, заявила «Здоровью Mail» нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион. Она отметила, что в облепихе содержится обилие витаминов и микроэлементов, в том числе натрий, железо, магний и фосфор.

Яблоки, в свою очередь, содержат клетчатку, витамины группы B, марганец и медь, перечислила Литвинова-Гразион. Кабачок в рационе улучшает сердечно-сосудистую и иммунную системы.

Тыква, по словам эксперта, замедляет процессы старения в организме и обладает мощным противопаразитарным действием. Грибы содержат в себе не только белки, жиры и углеводы, но и обилие клетчатки, витаминов и микроэлементов.

Ранее диетолог Татьяна Солнцева посоветовала чаще употреблять овощи и фрукты, а также правильно выбирать продукты для перекуса. По ее словам, рацион должен включать не менее 500 г овощей и фруктов в день.