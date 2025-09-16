Диетолог раскрыла, с чего начать смену рациона ради лучшего самочувствия Диетолог Солнцева: для лучшего самочувствия нужно соблюдать режим питания

Чтобы укрепить здоровье и снизить риски хронических заболеваний, изменение рациона стоит начать с пяти шагов, рассказала диетолог Татьяна Солнцева. По ее словам, в список входит: сокращение ультраобработанных продуктов, увеличение потребления овощей и фруктов, контроль сахара и соли, соблюдение режима питания и правильный выбор перекусов, передает KP.RU.

Начните с малого, но будьте последовательны. Это залог успеха, — отметила Солнцева.

В качестве первого шага Солнцева советует ограничить колбасы, сладкую выпечку и полуфабрикаты, заменив их натуральными продуктами. Рацион должен включать не менее 500 граммов овощей и фруктов в день, что обеспечивает организм клетчаткой и антиоксидантами. Для снижения соли можно использовать специи или лимонный сок, а сладости лучше заменить сухофруктами.

Эксперт также рекомендует придерживаться трех основных приемов пищи и двух перекусов с ночным перерывом не менее восьми часов, что способствует нормальной работе обмена веществ. Среди полезных перекусов — орехи, яблоки, натуральный йогурт или темный шоколад с высоким содержанием какао.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что сохранение стройной фигуры с возрастом требует сбалансированного питания и регулярной физической активности, особенно аэробных нагрузок. Она рекомендовала сократить потребление быстрых углеводов, увеличить долю овощей и белка в рационе, а также контролировать вес и воспалительные процессы в организме.