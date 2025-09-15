Врач раскрыла секрет, как сохранить стройную талию с возрастом

Сбалансированное питание и регулярная физическая активность помогут сохранить стройную фигуру с возрастом, рассказала старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ врач-эндокринолог Зухра Павлова в беседе с KP.RU. По ее словам, особенно эффективными будут аэробные нагрузки — ходьба, плавание и езда на велосипеде.

Здоровый образ жизни способен частично компенсировать изменения в работе стволовых клеток. Для этого нужно быть физически активным, особенно эффективны аэробные нагрузки. Питаться сбалансированно. И следите за своим весом и воспалениями в организме. Возрастные изменения не приговор, — поделилась Павлова.

Она также посоветовала уменьшить потребление быстрых углеводов, таких как сладости, газировка и белый хлеб. Еще одной рекомендацией врача стало увеличение овощей и белка в рационе, а также контроль набора веса.

Ранее врач-психиатр кандидат медицинских наук Мария Штань заявила, что подвижный образ жизни, развитие мелкой моторики и хороший сон помогают в профилактике деменции. По ее словам, также важно повышать свой когнитивный резерв, получая любые новые навыки — от рисования и пения до курсов профессионального переобучения.