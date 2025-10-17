Печеные яблоки в тесте с медово-ореховой начинкой: шедевр за 20 минут из простых ингредиентов

Печеные яблоки в тесте поражают своим вкусом — нежная тающая мякоть яблока с медово-ореховой начинкой в сочетании с хрустящим слоеным тестом создают настоящее гастрономическое удовольствие. Готовится этот шедевр за 20 минут из простых ингредиентов.

Вам понадобится: 4 твердых яблока, 500 г готового слоеного теста, 100 г орехов, 3 ст. л. меда, 1 ч. л. корицы, 1 яйцо для смазки и сахарная пудра для подачи. Яблоки вымойте, аккуратно удалите сердцевину, оставив дно целым. Смешайте измельченные орехи с медом и корицей — это будет начинка. Наполните яблоки начинкой, затем каждое яблоко заверните в пласт слоеного теста, защипнув края. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Подавайте печеные яблоки в тесте с медово-ореховой начинкой теплыми с шариком ванильного мороженого — это невероятно вкусно и красиво.

