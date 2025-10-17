Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 06:46

Печеные яблоки в тесте с медово-ореховой начинкой: шедевр за 20 минут из простых ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печеные яблоки в тесте поражают своим вкусом — нежная тающая мякоть яблока с медово-ореховой начинкой в сочетании с хрустящим слоеным тестом создают настоящее гастрономическое удовольствие. Готовится этот шедевр за 20 минут из простых ингредиентов.

Вам понадобится: 4 твердых яблока, 500 г готового слоеного теста, 100 г орехов, 3 ст. л. меда, 1 ч. л. корицы, 1 яйцо для смазки и сахарная пудра для подачи. Яблоки вымойте, аккуратно удалите сердцевину, оставив дно целым. Смешайте измельченные орехи с медом и корицей — это будет начинка. Наполните яблоки начинкой, затем каждое яблоко заверните в пласт слоеного теста, защипнув края. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Подавайте печеные яблоки в тесте с медово-ореховой начинкой теплыми с шариком ванильного мороженого — это невероятно вкусно и красиво.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные пончики в духовке.

Печеные яблоки в тесте с медово-ореховой начинкой: шедевр за 20 минут из простых ингредиентов Печеные яблоки в тесте поражают своим вкусом — нежная тающая мякоть яблока с медово-ореховой начинкой в сочетании с хрустящим слоеным тестом создают настоящее гастрономическое удовольствие. Готовится этот шедевр за 20 минут из простых ингредиентов.
4 твердых яблока
500 г готового слоеного теста
100 г орехов
3 ст. л. меда
1 ч. л. корицы
1 яйцо для смазки
>
Яблоки вымойте, аккуратно удалите сердцевину, оставив дно целым. Смешайте измельченные орехи с медом и корицей — это будет начинка.
Наполните яблоки начинкой, затем каждое яблоко заверните в пласт слоеного теста, защипнув края.
Смажьте взбитым яйцом и выпекайте 25-30 минут при 180°C до золотистого цвета.
