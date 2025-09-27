Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 18:48

Не успеваю покупать яблоки, с этим рецептом улетают вмиг: фруктовые пончики в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти фруктовые пончики из духовки превратились в любимый десерт семьи. Не успеваю покупать яблоки, с этим рецептом улетают вмиг.

Вкус пончиков получается нежным и сбалансированным: мягкая текстура теста контрастирует с сочными кусочками яблок, корица придает теплый аромат, а легкая карамелизация фруктового сока создает приятную сладость.

Рецепт: смешайте 200 г муки, 100 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли и корицы. Добавьте 1 яйцо, 100 мл кефира и 2 ст. л. растопленного сливочного масла. Очистите и натрите 2 средних яблока, отожмите сок и добавьте в тесто. Сформируйте шарики, выложите на противень с пергаментом, сделайте углубление в центре каждого пончика. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

Готовые пончики можно посыпать сахарной пудрой. Они хороши как в теплом, так и в холодном виде и идеально подходят к утреннему кофе или как легкий полдник. Рецепт легко разнообразить, добавив в тесто изюм, орехи или какао.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные пирожки без дрожжей: можно жарить и запекать.

Дарья Иванова
Д. Иванова
